Manchester United hral s Chelsea bez gólov, debutoval Cavani

Premier League - 6. kolo:



Manchester United - FC Chelsea 0:0





FC Fulham - Crystal Palace 1:2 (0:1)



Góly: 90.+5 Cairney - 8. Riedewald, 64. Zaha. ČK: 88. Kamara (Fulham)



/M. Rodák (Fulham) bol na lavičke náhradníkov/





West Ham United - Manchester City 1:1 (1:0)



Góly: 18. Antonio - 51. Foden

Londýn 24. októbra (TASR) - Futbalisti domáceho Manchestru United a FC Chelsea remizovali v sobotňajšom stretnutí 6. kola najvyššej anglickej súťaže 0:0. V drese "červených diablov" debutoval uruguajský útočník Edinson Cavani, ale ani jemu sa nepodarilo prelomiť bezgólový stav.Cavani sa do tréningového procesu svojho nového klubu zapojil len pred niekoľkými dňami a prestížny súboj odštartoval na lavičke náhradníkov. Jeho spoluhráči si v prvom polčase vypracovali väčšie gólové príležitosti než súper z Londýna. V 35. minúte hostia zaspali v defenzíve, domáci vyrazili do rýchleho brejku a na jeho konci sa Marcus Rashford osamotený rútil na brankára Edouarda Mendyho, ktorý zneškodnil zakončenie nohou. O šesť minút neskôr predviedli domáci ďalšiu rýchlu súhru, z hranice šestnástky vystrelil k žrdi Juan Mata, aj s týmto pokusom si poradil Mendy.Cavaniho čas prišiel v 58. minúte, keď sa vo veku 33 rokov a 253 dní stal najstarším hráčom v poli, ktorý debutoval za Man Utd v Premier League, od premiéry Zlatana Ibrahimoviča v roku 2016. Už minútu po svojom príchode na trávnik sa Cavani mohol stať aj hrdinom zápasu, oslobodil sa od brániaceho protihráča a prvým dotykom s loptou trafil bočnú sieť. Po hodine hry bola blízko k vedúcemu zásahu aj Chelsea, Reece James ideálne odcentroval, na loptu si do šestnástky nabehli Kai Havertz aj Christian Pulisic, ale ani jeden nedokázal zakončiť. Chelsea má po remíze deväť bodov a v neúplnej tabuľke figuruje na šiestej pozícii, Manchester United nazbieral o dva body menej a okupuje až pätnástu priečku.Hráči West Hamu United remizovali s Manchestrom City 1:1. "Kladivári" sa ujali vedenia v 18. minúte zásluhou Michaila Antonia, za hostí vyrovnal na začiatku druhého polčasu striedajúci Phil Foden. FC Fulham v bránke bez slovenského reprezentanta Mareka Rodáka, ktorý sedel na lavičke náhradníkov, prehral v londýnskom derby doma s Crystal Palace 1:2. Nováčik súťaže je s jedným bodom na chvoste tabuľky o skóre za Burnley a Sheffieldom United. Ten hral od 21.00 h na pôde majstrovského FC Liverpool.