Manchester United je pripravený ponúknuť za Pickforda 52 miliónov eur

Manchester 18. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United je ochotný zaplatiť 52 miliónov eur za brankára Evertonu Jordana Pickforda. Informoval o tom denník Daily Star.



O anglického brankára prejavili "červení diabli" záujem už skôr. Pickforda chcú podľa zdroja získať bez ohľadu na to, či doterajšia jednotka tímu David de Gea opustí mužstvo. Tréner Erik ten Hag povedal, že klub potrebuje nového brankára, ktorý by buď konkuroval De Geovi, alebo by ho nahradil, ak Španiel nebude súhlasiť s podpisom novej zmluvy.



Denník uviedol, že Pickford je otvorený možnosti prestúpiť do Manchestru. V uplynulej sezóne odchytal 37 zápasov za Everton, v 10 z nich si udržal čisté konto.