Manchester United má najhorší ligový štart za 40 rokov

Londýn 4. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United odštartoval uplynulý turbulentný týždeň odvolaním trénera Erika ten Haga a zakončil ho nedeľňajšou remízou s Chelsea 1:1. Tím pod dočasným vedením klubovej legendy Ruuda van Nistelrooya v ňom síce podal bojovný výkon, no remízový výsledok aj tak znamenal, že "červení diabli" zaznamenali najhorší štart do novej sezóny za uplynulých 40 rokov.



Manchester nazbieral v úvodných desiatich dueloch tohto ročníka Premier League iba dvanásť bodov, čo je podľa analytickej spoločnosti Opta najmenej od sezóny 1986/87. V domácej súťaži dosiahol iba tri víťazstvá a nedarí sa mu ani v Európskej lige, v ktorej trikrát remizoval. To stálo miesto ten Haga, ktorého nahradil Ruben Amorim zo Sportingu Lisabon. Ten sa však pripojí k tímu až na budúci týždeň a tak ho dočasne viedol doterajší ten Hagov asistent van Nistelrooy. United pod jeho vedením zdolali Leicester v Ligovom pohári 5:2 a remizovali s Chelsea.



Vo vyrovnanom zápase ich poslal do vedenia kapitán Bruno Fernandes, ktorý v 70. minúte premenil penaltu, no už o štyri neskôr vyrovnal ďalekonosnou strelou Moises Caicedo. "Som sklamaný, že sme nezvíťazili, mali sme lepšie šance, no náš výkon bol celkovo fantastický. Chalani nechali na ihrisku všetko," povedal van Nistelrooy, ktorý verí, že v tíme zostane aj po výmene trénera. Dovtedy ho ešte povedie v Európskej lige proti PAOK-u Solún a v lige opäť proti Leicesteru.



"Ako som už povedal, prišiel som sem pomôcť ako asistent a teraz nachvíľu ako dočasný tréner. Všetci chceme Amorimovi pomôcť dostať Manchester tam, kam patrí. Teším sa, že ho lepšie spoznám. V Portugalsku sa mu darilo veľmi dobre, je mladý a talentovaný. Ja chcem pomáhať klubu aj naďalej," povedal.



Chelsea sa po remíze posunula na štvrté miesto tabuľky o skóre pred Arsenal. Trénera hostí potešilo, že jeho zverenci dokázali rýchlo zareagovať na inkasovaný gól. "Myslím si, že sme na tomto štadióne proti tomuto tímu dosiahli tú najťažšiu vec... Prehrávali sme a okamžite sme dokázali vyrovnať," povedal Enzo Maresca.



V druhom nedeľňajšom stretnutí vyhral Tottenham nad Aston Villou vysoko 4:1, keď v druhom polčase otočil manko z prvej polovice. Ihneď po zmene strán vyrovnal Brennan Johnson a zápas rozhodol Dominic Solanke, ktorý skóroval dvakrát v rozpätí 75. a 79. minúty. V nadstavenom čase upravil na 4:1 skvelým priamym kopom James Maddison. Tottenham sa tak dotiahol na svojho súpera. V tabuľke mu patrí siedma priečka dva body za Villou. "Solanke bol neuveriteľný. Áno, ako útočník dáva rád góly, no aj bez nich je pre nás momentálne obrovským prínosom. Nedokážem si ho vynachváliť," povedal tréner Spurs Ange Postecoglou. Po zápase ho však mrzelo, že prišiel o ďalších dvoch hráčov. V stredu sa zranil Micky van de Ven a v nedeľu museli nútene striedať Cristian Romero i Richarlison. Prvý menovaný má problémy s pravou nohou a druhý svalové. "Richarlison cítil niečo v zadnom stehennom svale po tom, ako pripravil druhý gól pre Solankeho. Uvidíme, aké je to vážne. Zatiaľ nemám viac informácií ani o Romerovi," dodal.