Manchester United má údajne záujem o trénera Amorima zo Sportingu

Manchester 29. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United má údajne záujem o služby trénera Rubena Amorima. Tridsaťdeväťročný Portugalčan by vo funkcii nahradil Erika ten Haga, ktorého "červení diabli" prepustili po neúspešnom štarte do novej sezóny.



Podľa agentúry AFP je vedenie klubu pripravené zaplatiť Amorimovu uvoľňovaciu klauzulu v Sportingu Lisabon. V klube má zmluvu platnú do júna 2026. Portugalského kormidelníka spájali po odchode Jürgena Kloppa s Liverpoolom, ale na Anfield namiesto neho zamieril holandský tréner Arne Slot.



Manchester sa rozhodol prepustiť 54-ročného Ten Haga po nedeľnej prehre na ihrisku West Hamu 1:2 v 9. kole Premier League. United figurujú v tabuľke až na 14. mieste, dosiaľ získali 11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy. V skupinovej fáze Európskej ligy majú na konte tri body za remízy s Twente Enschede, FC Porto a Fenerbahce Istanbul. Tím dočasne povedie Ruud van Nistelrooy.