Manchester United má záujem o útočníka Calverta-Lewina

Manchester 6. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United kontaktoval 28-ročného útočníka Dominica Calverta-Lewina, aby s ním prediskutoval možnosť podpísania zmluvy. Informoval o tom denník The Sun.



Dvadsaťosemročný Calvert-Lewin má za sebou pôsobenie v Evertone, no v súčasnosti je už voľný hráč. V Manchestri United by podľa viacerých zdrojov mal byť vhodný adept na pozíciu náhradníka. V uplynulej sezóne 2024/2025 odohral vo všetkých súťažiach 26 zápasov, v ktorých strelil tri góly. Podľa portálu Tranfermarkt je jeho trhová hodnota 16 miliónov eur.