Manchester United mal ponúknuť Ten Hagovi predĺženie zmluvy

Manchester 12. júna (TASR) - Holandský futbalový tréner Erik ten Hag by mal zostať na lavičke Manchestru United. Klub prehodnotil po skončení sezóny svoj postoj a kormidelníkovi ponúkol predĺženie zmluvy, ktorá platí do konca nadchádzajúcej sezóny. Informovali o tom britské médiá a agentúra AFP.



United skončilo v druhej sezóne pod Ten Hagom až na ôsmom mieste, čo bol najhorší výsledok od roku 1990, a vypadlo v skupinovej fáze Ligy majstrov. Zdalo sa, že prvýkrát od sezóny 2014/15 bude tím aj bez európskej klubovej súťaže, no miestenku získal po víťazstve 2:1 nad Manchestrom City vo finále Anglického pohára FA. Pred týmto zápasom však kolovali informácie, že 54-ročný holandský tréner príde o miesto bez ohľadu na výsledok.



"Jediné, čo robím, je príprava a práca na napredovaní môjho tímu a jednotlivých hráčov. Keď som prišiel, bol tu zmätok. Teraz sme lepší, ale zďaleka neplníme plán," povedal po úspešnom finále Ten Hag. V minulej sezóne ukončil šesťročné čakanie tímu na trofej, keď získal ligový pohár a v domácej súťaži obsadili "červení diabli" tretie miesto.



V spojitosti s jeho nástupcom sa hovorilo napríklad o Thomasovi Tuchelovi, ktorý viedol v uplynulej sezóne Bayern Mníchov, či Mauriciovi Pochettinovi, bývalom trénerovi Chelsea.