Manchester United obsadil 3. miesto, Maguire: Malo by to byť minimum

Londýn 27. júla (TASR) - Futbalisti Manchestru United si účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2020/2021 vybojovali v priamom súboji v záverečnom 38. kole najvyššej anglickej súťaže. V nedeľu triumfovali na pôde Leicestru City 2:0 a zavŕšili pozoruhodný comeback v druhej polovici sezóny, naopak, ich súper sa musel na konci ročníka zmieriť s ústupom z pozícií.



Ešte v januári figuroval Manchester United na piatej priečke a špekulovalo sa o budúcnosti trénera Oleho Gunnara Solskjaera. Jeho zverenci zaostávali za Leicestrom, ktorému vtedy patrilo druhé miesto, o priepastných štrnásť bodov. V konečnej tabuľke je Man Utd tretí so štvorbodovým náskokom pred piatym Leicestrom. "Moji hráči museli prekonať toľko prekážok, raz sme boli hore, potom zase dolu. Toto umiestnenie je nádherná odmena pre všetkých v klube," vyhlásil Solskjaer. V októbri boli jeho "Červení diabli" až na štrnástom mieste.



Ku comebacku výrazne prispel portugalský stredopoliar Bruno Fernandes, ktorý prišiel v januári zo Sportingu Lisabon približne za 80 miliónov eur. Symbolicky práve on otvoril skóre na štadióne Leicestru. "Má obrovský vplyv. Je fantastický, strieľa góly, prihráva na ne, ale pomáhajú nám aj jeho mentalita a prístup," povedal nórsky kouč o jednom zo svojich kľúčových hráčov. Aj vďaka nemu zakončili United sezónu štrnásťzápasovou sériou bez prehry, počas ktorej nazbierali 32 bodov, najviac zo všetkých tímov Premier League. Celkovo to stačilo na tretiu priečku, no s veľkým mankom na vedúcu dvojicu. Za majstrovským FC Liverpool zaostali United o 33 bodov, na mestského rivala City im chýbalo pätnásť bodov. "Tretia pozícia v Premier League by mala byť pre tento klub minimálny cieľ. V nasledujúcej sezóne sa musíme zlepšovať a budovať na tom," zdôraznil kapitán Harry Maguire pre agentúru AP.



Od reštartu po trojmesačnej koronavírusovej prestávke nazbieral Leicester iba deväť bodov v deviatich stretnutiach a okrem Manchestru United ho predstihla aj londýnska Chelsea. "Líškam" nestačilo ani 23 gólov Jamieho Vardyho, ktorý získal Zlatú kopačku pre najlepšieho kanoniera Premier League, ale nepresadil sa v záverečných troch vystúpeniach: "Je to sklamanie, najmä z toho dôvodu, že sme prehrali v poslednom a rozhodujúcom zápase. Náš cieľ po reštarte bola účasť v európskych súťažiach a to sme splnili. Kvalifikovať sa do Ligy majstrov by bolo ešte lepšie, ale, nanešťastie, napokon nám to nebolo súdené." Leicester si zahrá skupinovú fázu Európskej ligy.



Koronavírusová pauza nezastavila rekordné ťaženie Liverpoolu. Prvý anglický titul po 30 rokoch získal vo veľkom štýle, sedem zápasov pred koncom sezóny sa to doteraz nepodarilo žiadnemu mužstvu. Zverenci Jürgena Kloppa boli na čele tabuľky od druhého hracieho dňa a v prvých 27 kolách si pripísali 79 bodov. Je to najlepší štart do jednej z piatich najpoprednejších líg v Európe v histórii. Liverpoolčania dohromady dosiahli 32 víťazstiev a 99 bodov, čím stanovili klubové maximá. "Pred niekoľkými rokmi som povedal, že chceme písať vlastnú históriu. Je to niečo špeciálne, tieto čísla sú neuveriteľné. Je to naozaj krásny príbeh, no ešte sa nekončí. My rozhodneme, kedy sa skončí," povedal Klopp, ktorý vedie LFC od roku 2015.



Na opačnom konci tabuľky sa k Norwichu City na zostupových priečkach v poslednom kole pridali FC Watford a AFC Bournemouth. Watford odvolal až troch trénerov, najskôr sa porúčal Javi Garcia, po ňom Quique Sanchez Flores a v júli aj Nigeal Pearson. Zostupu nezabránil ani dočasný kouč Hayden Mullins. Pre Bournemouth sa skončilo päťročné pôsobenie medzi anglickou elitou napriek víťazstvu na trávniku Evertonu 3:1. O jediný bod sa zachránila Aston Villa vďaka remíze na štadióne West Hamu 1:1. "Je to strašne bolestivé. Stále sme verili, že sa dokážeme zachrániť na poslednú chvíľu. Tento výkon bol náš najlepší za veľmi dlhé obdobie, no celkovo sme neboli dostatočne dobrí, tabuľka neklame," povedal tréner Bournemouthu Eddie Howe.