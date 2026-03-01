< sekcia Šport
Manchester United otočil ligový zápas s Crystal Palace, zvíťazil 2:1
Práve Lacroix poslal hostí do vedenia už vo 4. minúte, Sarr potom mohol zvýšiť.
Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v domácom stretnutí 28. kola anglickej Premier League nad Crystal Palace 2:1. Po polčase prehrávali 0:1, ale po červenej karte, ktorú videl Maxence Lacroix, otočili zápas vo svoj prospech.
Práve Lacroix poslal hostí do vedenia už vo 4. minúte, Sarr potom mohol zvýšiť. Brankár domácich Lammens však vytiahol parádny zákrok. Na druhej strane sa blysol aj jeho náprotivok Henderson po šanci Fernandesa. Po zmene strán práve strelec prvého gólu fauloval a okrem pokutového kopu pre domácich, ktorý premenil Fernandes, musel ísť Lacroix predčasne pod sprchu. Fernandes potom pripravil pozíciu pre Šeška a slovinský útočník namieril presne zvnútra šestnástky - 2:1. Zverenci Michaela Carricka sa vďaka trom bodom dostali už na 3. priečku, v tejto sezóne takto vysoko ešte neboli.
Rovnakým výsledkom 2:1 sa skončili aj súboje Brightonu s Nottinghamom Forest a Fulhamu s Tottenhamom Hotspur.
Práve Lacroix poslal hostí do vedenia už vo 4. minúte, Sarr potom mohol zvýšiť. Brankár domácich Lammens však vytiahol parádny zákrok. Na druhej strane sa blysol aj jeho náprotivok Henderson po šanci Fernandesa. Po zmene strán práve strelec prvého gólu fauloval a okrem pokutového kopu pre domácich, ktorý premenil Fernandes, musel ísť Lacroix predčasne pod sprchu. Fernandes potom pripravil pozíciu pre Šeška a slovinský útočník namieril presne zvnútra šestnástky - 2:1. Zverenci Michaela Carricka sa vďaka trom bodom dostali už na 3. priečku, v tejto sezóne takto vysoko ešte neboli.
Rovnakým výsledkom 2:1 sa skončili aj súboje Brightonu s Nottinghamom Forest a Fulhamu s Tottenhamom Hotspur.
28. kolo Premier League - sumáre
Manchester United - Crystal Palace 2:1 (0:1)
Góly: 57. Fernandes (z 11 m), 65. Šeško – 4. Lacroix
FC Brighton - Nottingham Forest 2:1 (2:1)
Góly: 6. Gomez, 15. Welbeck – 13. Gibbs-White
FC Fulham - Tottenham Hotspur 2:1 (2:0)
Góly: 7. Wilson, 34. Iwobi – 66. Richarlison
Manchester United - Crystal Palace 2:1 (0:1)
Góly: 57. Fernandes (z 11 m), 65. Šeško – 4. Lacroix
FC Brighton - Nottingham Forest 2:1 (2:1)
Góly: 6. Gomez, 15. Welbeck – 13. Gibbs-White
FC Fulham - Tottenham Hotspur 2:1 (2:0)
Góly: 7. Wilson, 34. Iwobi – 66. Richarlison