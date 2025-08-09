< sekcia Šport
Manchester United otvoril tréningový komplex za 57 miliónov eur
Projekt financoval menšinový vlastník Jim Ratcliffe ako súčasť investície britského miliardára do legendárneho klubu vo výške 1,3 miliardy dolárov v minulom roku.
Autor TASR
Manchester 8. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United v piatok otvoril svoj nový tréningový komplex, ktorý by mu mal pomôcť vrátiť sa medzi futbalovú elitu. Tréningová základňa v Carringtone prešla rekonštrukciou za vyše 57 miliónov eur a podľa vyjadrenia klubu je to „svetová trieda“. Ide o jeden z krokov vedenia k reštartu po najhoršej sezóne v histórii klubu.
Obranca Diogo Dalot si nový komplex pochvaľuje: „Hráči budú mať v tréningovom centre všetko, čo potrebujú, aby boli v najlepšej psychickej aj fyzickej forme.“ Nechýba v ňom najmodernejšie výkonnostné a rehabilitačné vybavenie vrátane zariadení na tréning vo vysokých nadmorských výškach. Čoskoro budú pridané spacie kapsuly, kyslíkové komory a zariadenia na kryoterapiu. Projekt financoval menšinový vlastník Jim Ratcliffe ako súčasť investície britského miliardára do legendárneho klubu vo výške 1,3 miliardy dolárov v minulom roku. „Dúfam, že to pomôže dostať Manchester United tam, kam Manchester United potrebuje ísť,“ povedal Ratcliffe, ktorý načrtol aj plány na prestavbu ikonického štadióna klubu Old Trafford.
„Klub musí súťažiť na najvyššej úrovni. To je dôležité pre jeho značku, veľkosť a históriu klubu. Hoci nás tréningové zariadenie svetovej triedy samo o sebe nedostane na výslnie, je jednou z kľúčových ingrediencií v modernom svete,“ konštatoval Ratcliffe.
Od zatiaľ posledného titulu Manchestru United v Premier League uplynulo už 12 rokov (2013) a v minulej sezóne 2024/2025 sa v tabuľke umiestnil na 15. mieste. Zároveň vytvoril aj negatívny rekord klubu s 18 prehrami a získal rekordne málo bodov - 42. Zároveň sa nekvalifikoval do žiadnej európskej pohárovej súťaže.
