Manchester United po týždni otvoril tréningové centrum

Manchester 21. decembra (TASR) - Klub anglickej futbalovej Premier League Manchester United po týždni otvoril svoje tréningové centrum v Carringtone. Pôvodne ho pre pandémiu koronavírusu chcel zatvoriť na 24 hodín, no doba sa natiahla na osem dní, keď United odložili stretnutia proti Brentfordu a Brightonu.



Zverenci trénera Ralfa Rangnicka by mali nastúpiť najbližšie v pondelok 27. decembra v St. James Parku proti domácemu Newcastlu United, v ktorého bráne by sa mal predstaviť aj slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Do konca kalendárneho roku majú na programe ešte súboj proti Burnley na domácom ihrisku 30. decembra. Informovala DPA.