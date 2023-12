Brighton & Hove Albion - FC Burnley 1:1 (0:1)



Góly: 77. Adingra - 45. Odobert

Manchester United - AFC Bournemouth 0:3 (0:1)



Góly: 5. Solanke, 68. Billing, 73. Senesi

Sheffield United - FC Brentford 1:0 (1:0)



Gól: 45.+1. McAtee

Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest 1:1 (1:1)



Góly: 32. Cunha – 14. Toffolo

Crystal Palace - FC Liverpool 1:2 (0:0)



Góly: 57. Mateta (z 11 m) - 76. Salah, 90.+1. Elliott, ČK: 75. Ayew (Crystal Palace) po 2. ŽK

Aston Villa - Arsenal Londýn 1:0 (1:0)



Gól: 7. McGinn

Londýn 9. novembra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v zápase 16. kola Premier League na pôde tímu Crystal Palace 2:1. Víťazný gól dal v prvej minúte nadstavenia Harvey Elliott. Manchester United podľahol doma Bournemouthu 0:3.Londýnsky klub sa dostal do vedenia v 57. minúte, keď pokutový kop premenil Jean Phillipe Mateta. V 75. minúte však uvidel druhú žltú kartu domáci útočník Jordan Ayew a The Reds početnú výhodu využili. Už o minútu vyrovnal Mohamed Salah a striedajúci Elliott rozhodol presnou strelou z hranice šestnástky.Salah tak už zaznamenal za Liverpool vo všetkých súťažiach jubilejný počet 200 gólov, 150 z nich dal v Premier League. Egyptský kanonier sa zároveň posunul na 10. miesto historickej tabuľky strelcov anglickej najvyššej súťaže, vyrovnal sa bývalému hráčovi Liverpoolu Michaelovi Owenovi.Bournemouth na Old Trafford potvrdil, že sa v uplynulých týždňoch dostal do formy. Sériu bez prehry natiahol na päť stretnutí, štyri z nich pritom vyhral. Manchester United prehral druhýkrát z uplynulých troch stretnutí a po sobote mu patrila 6. priečka.