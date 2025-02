Manchester United potrebuje na prestavbu financie

Londýn 14. februára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ruben Amorim prezradil na predzápasovej tlačovej konferencii novinárom, že ak chce v budúcnosti klub prebudovať mužstvo, tak musí predať niekoľko hráčov.



Od príchodu nového majiteľa Jima Ratcliffa na Old Trafford sa "červeným diablom" výsledkovo nedarí ani po početných hráčskych zmenách, respektíve po výmene na pozícii hlavného kouča. V zimnom prestupovom období odišli na hosťovanie Marcus Rashford a Antony. "Poznáme situáciu klubu. Samozrejme, musím chápať všetky problémy klubu, ale to predsa nie je nič nové. Vieme, aké sú pravidlá finančného fair play. Zjednodušene, ak chceme niečo dokázať, musíme predať hráčov. Podpisovať hráčov nemôžeme, okno sa uzatvorilo. Teraz je potrebné sa pripraviť na zápasy, ktoré sú pred nami a potom sa v lete uvidí," citovala portugalského kormidelníka agentúra AFP. Jeho zverenci sú v tabuľke anglickej Premier League pred víkendovým kolom na 13. pozícii, čaká ich dôležitý súboj s Tottenhamom.



V súčasnej situácii United je ťažké si predstaviť, ako sa podarí Amorimovi splniť Ratcliffov sen - získať 21. ligový titul v histórii do 150. výročia založenia klubu v roku 2028. "Áno, hovoríme o tom. Od prvého dňa sa sústredíme na to, aby sme vyhrali Premier League a pár rokov sa môže všetko zmeniť. Neviem, ako dlho to bude trvať. Momentálne sme v ťažkej situácii," dodal Amorim.