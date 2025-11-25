< sekcia Šport
Manchester United prehral doma s oslabeným Evertonom 0:1 v 12. kole PL
United po piatich dueloch vyšli bodovo naprázdno. V tabuľke figurujú na 10. mieste, Everton sa na nich bodovo dotiahol a je jedenásty.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United prehrali v pondelkovom zápase 12. kola Premier League doma s Evertonom 0:1, hoci hrali od 13. minúty v početnej výhode. Ani raz však nedokázali prekonať brankára hostí Jordana Pickforda a po piatich dueloch vyšli bodovo naprázdno. V tabuľke figurujú na 10. mieste, Everton sa na nich bodovo dotiahol a je jedenásty.
Už po necelej štvrťhodine hry videl po málo vídanom incidente s vlastným spoluhráčom červenú kartu hosťujúci Idrissa Gueye, ktorý po výmene názorov udrel do tváre Michaela Keanea a za nešportové správanie išiel predčasne do sprchy. Everton však aj v oslabení gólovo udrel, v 29. minúte otvoril skóre Kiernan Dewsbury-Hall. Domáci síce potom mali územnú i štatistickú prevahu, ale nedokázali ani vyrovnať.
Premier League - 12. kolo:
Manchester United – FC Everton 0:1 (0:1)
Góly: 29. Dewsbury-Hall, ČK: 13. Gueye (Everton)
