Manchester United prehral na ihrisku Aston Villy 1:3

Aston Villa - Manchester United 3:1 (2:1)



Góly: 7. Bailey, 11. Digne, 49. Ramsey – 45.+1 Ramsey (vlastný)

FC Southampton - Newcastle United 1:4 (0:1)



Góly: 89. Perraud – 35. Almiron, 59. Wood, 62. Willock, 90.+1 Guimaraes

West Ham United - Crystal Palace 1:2 (1:1)



Góly: 20. Benrahma – 41. Zaha, 90.+4 Olise

Chelsea Londýn - Arsenal Londýn 0:1 (0:0)



Góly: 63. Gabriel

Londýn 6. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United podľahli v nedeľňajšom zápase 15. kola Premier League na ihrisku Aston Villy 1:3. Hostia prehrali prvýkrát po deviatich zápasoch vo všetkých súťažiach a patrí im 5. miesto v tabuľke.Domáci otvorili skóre stretnutia už v 8. minúte, keď Leon Bailey krížnou strelou prekonal brankára Davida de Geu. Aston Villa krátko na to viedla už 2:0, keď Lucas Digne strelil gól z priameho kopu. United síce znížili na konci prvého polčasu, Luka Shaw sa dostal k odrazenej lopte na hranici šestnástky a od domáceho Jacoba Ramseyho sa dostala do siete. Ten to však napravil na začiatku druhej časti, keď trafil do pravého horného rohu bránky a upravil na 3:1. Zverenci trénera Erika ten Haga tak prehrali štvrtý zápas v tejto sezóne. Nový tréner Aston Villy Unai Emery zaznamenal víťaznú premiéru.Newcastle United triumfoval na ihrisku FC Southampton 4:1 a pripísali si tretie víťazstvo za sebou. "Straky" sa dostali na priebežné 3. miesto v tabuľke pred Tottenham, ktorý v nedeľu privítal Liverpool.Francúzsky útočník Michael Olise rozhodol v štvrtej minúte nadstaveného času o výhre Crystalu Palace nad West Hamom United 2:1.Hráči Arsenalu zvíťazili v londýnskom derby na ihrisku FC Chelsea 1:0 a v Premier League predĺžili svoju šnúru bez prehry na sedem zápasov, pričom v šiestich zvíťazili. Zverenci Mikela Artetu triumfovali po góle Gabriela v 63. minúte duelu a udržali sa na čele tabuľky o dva body pred Manchestrom City.nadviazali na štvrtkové stretnutie Európskej ligy (EL), keď uspeli doma nad Zürichom. Na Stamford Bridge vyhrali po druhý raz za sebou, keď tam naposledy triumfovali 4:2. Pre domáceho útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga to bol prvý zápas proti Arsenalu, v ktorom pôsobil v predchádzajúcej sezóne. Chelsea, ktorá nevyhrala už v štyroch dueloch po sebe, patrí 7. priečka.