Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 27. september 2025Meniny má Cyprián
< sekcia Šport

Manchester United prehral v Brentforde 1:3, Fernandes zahodil penaltu

.
Bruno Fernandes z Manchestru United nepremenil penaltu počas zápasu anglickej futbalovej Premier League medzi Brentfordom a Manchestrom United na štadióne Gtech Community Stadium v ​​Londýne v sobotu 27. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Oba tímy majú na konte po sedem bodov a figurujú v spodnej polovici tabuľky.

Autor TASR
Londýn 27. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom zápase 6. kola Premier League na ihrisku Brentfordu 1:3 a v tabuľke klesli pod svojho súpera.

Domáci mali silný úvodu do zápasu, keď už v 20. minúte viedli 2:0 po dvoch góloch Igora Thiaga. Dvadsaťštyriročný brazílsky útočník zaznamenal v siedmich dueloch vo všetkých súťažiach v sezóne už päť presných zásahov. V 26. minúte síce znížil Benjamin Šeško, no hostia do konca duelu už ďalší gól nepridali. Najväčšiu šancu mal ich kapitán Bruno Fernandes, ktorý však v 76. minúte nepremenil penaltu. V nadstavenom čase prikrášlil domáci triumf po rýchlom brejku Mathias Jensen. United si tak pripísali tretiu prehru v sezóne. Oba tímy majú na konte po sedem bodov a figurujú v spodnej polovici tabuľky.

6. kolo Premier League:

FC Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)
Góly: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy