Manchester United prehral v Brentforde 1:3, Fernandes zahodil penaltu
Oba tímy majú na konte po sedem bodov a figurujú v spodnej polovici tabuľky.
Autor TASR
Londýn 27. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom zápase 6. kola Premier League na ihrisku Brentfordu 1:3 a v tabuľke klesli pod svojho súpera.
Domáci mali silný úvodu do zápasu, keď už v 20. minúte viedli 2:0 po dvoch góloch Igora Thiaga. Dvadsaťštyriročný brazílsky útočník zaznamenal v siedmich dueloch vo všetkých súťažiach v sezóne už päť presných zásahov. V 26. minúte síce znížil Benjamin Šeško, no hostia do konca duelu už ďalší gól nepridali. Najväčšiu šancu mal ich kapitán Bruno Fernandes, ktorý však v 76. minúte nepremenil penaltu. V nadstavenom čase prikrášlil domáci triumf po rýchlom brejku Mathias Jensen. United si tak pripísali tretiu prehru v sezóne. Oba tímy majú na konte po sedem bodov a figurujú v spodnej polovici tabuľky.
6. kolo Premier League:
FC Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)
Góly: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško
