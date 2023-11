Manchester United prišiel o Höjlunda a Eriksena

Manchester 13. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United prišiel o stredopoliara Christiana Eriksena i útočníka Rasmusa Höjlunda. Obaja sa zranili počas sobotňajšieho zápasu Premier League s Lutonom (1:0).



Höjlund si poranil sval na pravej nohe a mal by pauzovať približne dva týždne. Eriksen si zranil ľavé koleno a tímu nebude k dispozícii až mesiac. Okrem United nemôže s oboma hráčmi počítať ani Dánsko, ktoré čakajú zápasy kvalifikácie ME so Slovinskom a Severným Írskom. Informovala agentúra AP.