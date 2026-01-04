Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manchester United remizoval na pôde Leedsu 1:1

Na snímke Wilfried Gnonto z Leeds United (vľavo) a Luke Shaw z Manchesteru United bojujú o loptu počas zápasu anglickej futbalovej Premier League medzi Leeds United a Manchesterom United v Leedse v Anglicku v nedeľu 4. januára 2026. Foto: TASR/AP

Hráči Leedsu pokračujú v zlepšených výkonoch.

Londýn 3. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v stretnutí 20. kola anglickej Premier League na pôde Leedsu United 1:1. „Červení diabli“ sú po tretej remíze z uplynulých piatich duelov na priebežnom 5. mieste dva body za Liverpoolom. Ten mal však k dobru nedeľný zápas s Fulhamom.

Hráči Leedsu pokračujú v zlepšených výkonoch. Zverenci Daniela Farkeho sú po siedmich zápasoch bez prehry (2 výhry a 5 remíz) na 16. mieste. V súboji dvoch rivalov šli domáci do vedenia v 62. minúte po góle Brendena Aaronsona, ktorý využil ľahkovážnosť obrancu Aydena Heavena. Za hostí odpovedal už o necelé tri minúty Brazílčan Matheus Cunha.



Premier League - 20. kolo:

Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)

Góly: 62. Aaronson - 65. Cunha
.

