< sekcia Šport
Manchester United remizoval na pôde Leedsu 1:1
Hráči Leedsu pokračujú v zlepšených výkonoch.
Autor TASR
Londýn 3. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v stretnutí 20. kola anglickej Premier League na pôde Leedsu United 1:1. „Červení diabli“ sú po tretej remíze z uplynulých piatich duelov na priebežnom 5. mieste dva body za Liverpoolom. Ten mal však k dobru nedeľný zápas s Fulhamom.
Hráči Leedsu pokračujú v zlepšených výkonoch. Zverenci Daniela Farkeho sú po siedmich zápasoch bez prehry (2 výhry a 5 remíz) na 16. mieste. V súboji dvoch rivalov šli domáci do vedenia v 62. minúte po góle Brendena Aaronsona, ktorý využil ľahkovážnosť obrancu Aydena Heavena. Za hostí odpovedal už o necelé tri minúty Brazílčan Matheus Cunha.
Premier League - 20. kolo:
Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
Góly: 62. Aaronson - 65. Cunha
Hráči Leedsu pokračujú v zlepšených výkonoch. Zverenci Daniela Farkeho sú po siedmich zápasoch bez prehry (2 výhry a 5 remíz) na 16. mieste. V súboji dvoch rivalov šli domáci do vedenia v 62. minúte po góle Brendena Aaronsona, ktorý využil ľahkovážnosť obrancu Aydena Heavena. Za hostí odpovedal už o necelé tri minúty Brazílčan Matheus Cunha.
Premier League - 20. kolo:
Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
Góly: 62. Aaronson - 65. Cunha