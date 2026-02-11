Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Šport

Manchester United remizoval na pôde West Hamu 1:1, bod zachránil Šeško

.
Amad Diallo z Manchesteru United (vľavo) a El Hadji Malick Diouf z West Ham United bojujú o loptu počas futbalového zápasu Premier League v utorok 10. februára 2026 v Londýne. Foto: TASR/AP

Nedarí sa Tottenhamu Hotspur, ktorý v domácej súťaži nevyhral už osem zápasov. V utorok „kohúti" prehrali na domácej pôde s Newcastlom United 1:2.

Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Futbalisti FC Chelsea remizovali v utorňajšom zápase 26. kola anglickej Premier League s Leedsom United 2:2. V tabuľke sú na piatom mieste o bod za Manchestrom United, ktorý remizoval pôde West Hamu 1:1. „The Blues" viedli na Stamford Bridge 2:0 po góloch Joaa Pedra a Colea Palmera, no Leedsu sa podarilo vyrovnať. Bod pre United zachránil v nadstavení Benjamin Šeško.

Nedarí sa Tottenhamu Hotspur, ktorý v domácej súťaži nevyhral už osem zápasov. V utorok „kohúti" prehrali na domácej pôde s Newcastlom United 1:2. Víťazný gól hostí vsietil v 68. minúte Jacob Ramsey. Everton podľahol 1:2 Bournemouthu, ktorý v druhom polčase v priebehu troch minút otočil skóre a následne hral v početnej výhode po červenej karte pre Jakea O'Briena.

Premier League - 26. kolo:

West Ham United - Manchester United 1:1 (0:0)

Góly: 50. Souček - 90.+6. Šeško



FC Chelsea - Leeds United 2:2 (1:0)

Góly: 24. Pedro, 58. Palmer (z 11 m) - 67. Nmecha (z 11 m), 73. Okafor



FC Everton - AFC Bournemouth 1:2 (1:0)

Góly: 42. Ndiaye (z 11 m) - 61. Bayan, 64. Adli, ČK: 69. O'Brien (Everton)



Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:1)

Góly: 64. Gray - 45+5. Thiaw, 68. Ramsey
.

Neprehliadnite

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny