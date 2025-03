Manchester United remizoval s Arsenalom 1:1 v šlágri Premier League

Premier League - 28. kolo:



Manchester United - FC Arsenal 1:1 (1:0)



Góly: 45.+2 Fernandes - 74. Rice







FC Chelsea - Leicester City 1:0 (0:0)



Gól: 60. Cucurella







Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 2:2 (0:1)



Góly: 67. Sarr, 84. Son (z 11 m) - 42. Tavernier, 65. Evanilson

Londýn 9. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v nedeľnom šlágri anglickej Premier League s Arsenalom 1:1. V tabuľke sa posunuli na 14. miesto, londýnsky klub je druhý. "Kanonieri" nezvíťazili už v treťom dueli za sebou a na vedúci Liverpool strácajú 15 bodov.Do vedenia šiel na konci prvého polčasu domáci Manchester, keď sa vydarenou strelou z priameho kopu blysol Bruno Fernandes. Aktivitu hostí zužitkoval v 74. minúte Declan Rice. Obe mužstvá mali v nadstavenom čase druhého polčasu gólové šance, no napokon z Old Traffordu odišli s jedným bodom. Pred zápasom protestovali tisícky domácich fanúšikov proti majiteľom klubu Glazerovcom a spoluvlastníkovi Jimovi Ratcliffovi. Podľa priaznivcoch klub pod ich vedením "pomaly umiera", na znak čoho boli mnohí oblečení v čiernom.Chelsea zvíťazila nad Leicestrom City 1:0, rozhodujúci gól vsietil v 60. minúte obranca Marc Cucurella. "The Blues" mohli viesť už po dvadsiatich minútach, no pokutový kop nepremenil Cole Palmer. Chelsea sa v tabuľke posunula na štvrté miesto pred Manchester City, Leicester zostal na predposlednej 19. priečke.Hráči Tottenhamu doma remizovali s Bournemouthom 2:2. Hostia viedli vďaka zásahom Marcusa Taverniera a Evanilsona, z pohľadu domácich znížil v 67. minúte Pape Matar Sarr a o vyrovnanie sa v závere postaral Son Heung-Min z pokutového kopu. Spurs figurujú na 13. pozícii, Bournemouth poskočil na ôsme miesto.