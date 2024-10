Manchester United remizoval s Fenerbahce 1:1, na čele je Lazio Rím

3. kolo ligovej fázy EL:



Athletic Bilbao - SK Slavia Praha 1:0 (1:0)



Góly: 33. N. Williams







FC Porto - TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)



Góly: 45.+2 Djalo, 75. Samu







FC Twente Enschede - Lazio Rím 0:2 (0:1)



Góly: 35. Pedro, 87. Isaksen. ČK: 11. Unnerstall (Twente)







Fenerbahce Istanbul - Manchester United 1:1 (0:1)



Góly: 49. En Nesyri - 15. Eriksen







Malmö FF - Olympiacos Pireus 0:1 (0:1)



Góly: 30. El Kaabi







Olympique Lyon - Besiktas Istanbul 0:1 (0:0)



Góly: 71. Fernandes







Glasgow Rangers - FCSB 4:0 (2:0)



Góly: 31. a 55. Černý, 10. Lawrence, 71. Igamane







RSC Anderlecht - Ludogorec Razgrad 2:0 (0:0)



Góly: 67. Edozie, 90.+5. Dreyer. ČK: 30. Vidal (Ludogorec)







Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)



Góly: 52. Richarlison (z 11 m)







AS Rím - FC Dynamo Kyjev 1:0 (1:0)



Góly: 23. Dovbyk (z 11 m)







Ferencváros Budapešť - OGC Nice 1:0 (1:0)



Góly: 15. Bombito (vlastný). ČK: 84. Rosario (Nice)







Eintracht Frankfurt - FK RFS Riga 1:0 (0:0)



Góly: 79. Larsson







FK Karabach - Ajax Amsterdam 0:3 (0:1)



Góly: 36. Taylor, 74. Weghorst, 77. Akpom. ČK: 16. Romao, 79. Cafarqulijev po druhej ŽK (obaja Karabach)







Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad San Sebastian 1:2 (0:1)



Góly: 82. Turgeman - 19. Pacheco, 64. Gomez. ČK: 88. Davida (Maccabi) po druhej ŽK







FC Midtjylland - Royale Union Saint-Gilloise 1:0 (1:0)



Góly: 18. Diao







PAOK Solún - FC Viktoria Plzeň 2:2 (0:2)



Góly: 84. Tissoudali, 90.+3 Baba - 31. Havel, 39. Vydra. ČK: 70. Dweh (Plzeň) po druhej ŽK



/E. Jirka hral od 60. minúty, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/







tabuľka:



1. Lazio Rím 3 3 0 0 9:1 9



2. Tottenham Hotspur 3 3 0 0 6:1 9



3. RSC Anderlecht 3 3 0 0 6:2 9



4. Ajax Amsterdam 3 2 1 0 8:1 7



5. Galatasaray Istanbul 3 2 1 0 9:6 7



6. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 7:4 7



7. FC Midtjylland 3 2 1 0 4:1 7



8. Atletic Bilbao 3 2 1 0 4:1 7



9. FK Bodö/Glimt 3 2 1 0 5:3 7



10. Olympique Lyon 3 2 0 1 6:2 6



11. Glasgow Rangers 3 2 0 1 7:4 6



12. Olympiakos Pireus 3 2 0 1 4:2 6



13. FCSB 3 2 0 1 5:5 6



14. Fenerbahce Istanbul 3 1 2 0 4:3 5



15. FC Porto 3 1 1 1 7:6 4



16. Slavia Praha 3 1 1 1 3:2 4



17. Real Sociedad 3 1 1 1 4:4 4



18. TSG Hoffenheim 3 1 1 1 3:3 4



19. AS Rím 3 1 1 1 2:2 4



20. Viktoria Plzeň 3 0 3 0 5:5 3



21. Manchester United 3 0 3 0 5:5 3



22. IF Elfsborg 3 1 0 2 6:7 3



23. Ferencváros Budapešť 3 1 0 2 3:4 3



24. AZ Alkmaar 3 1 0 2 3:5 3



25. Malmö FF 3 1 0 2 2:4 3



26. SC Braga 3 1 0 2 3:6 3



27. Besiktas Istanbul 3 1 0 2 2:7 3



28. Twente Enschede 3 0 2 1 2:4 2



29. Royale Union Saint-Gilloise 3 0 1 2 1:3 1



30. PAOK Solún 3 0 1 2 3:6 1



31. RFS Riga 3 0 1 2 3:7 1



32. OGC Nice 3 0 1 2 2:6 1



33. Ludogorec Razgrad 3 0 1 2 0:4 1



34. Maccabi Tel Aviv 3 0 0 3 2:6 0



35. Dynamo Kyjev 3 0 0 3 0:6 0



36. FK Karabach 3 0 0 3 1:8 0

Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali vo štvrtkovom zápase 3. kola ligovej fázy Európskej ligy na pôde Fenerbahce Istanbul 1:1. Stopercentní sú po troch kolách EL hráči Lazia Rím, ktorí sú na čele tabuľky s deviatimi bodmi pred Tottenhamom Hotspur a RSC Anderlecht."Červení diabli" viedli v Istanbule od 15. minúty po góle Christiana Eriksena. Krátko po zmene strán dokázal vyrovnať domáci útočník Youssef En Nesyri. Mužstvo z Old Traffordu zaznamenalo tretiu remízu v tohtoročnej edícii EL, bez prehry je naďalej aj Fenerbahce, ktorého kouč Jose Mourinho sledoval duel od 58. minúty iba z tribúny.Na čele sa udržali hráči Lazia Rím, ktorí zvíťazili na ihrisku Twente Enschede 2:0. Účastník Serie A hral od 11. minúte proti desiatim po tom, čo videl červenú kartu domáci brankár Lars Unnerstall. Ešte pred prvou prestávkou rozhodol duel Pedro Rodriguez a triumf "biancocelesti" poistil v 87. minúte Gustav Isaksen.Hráči Viktorie Plzeň remizovali na ihrisku gréckeho PAOK Solún 2:2. Tretí tím uplynulého ročníka českej najvyššej súťaže stratil v závere stretnutia dvojgólové vedenie. Domáci dokázali potrestať vylúčenie Sampsona Dweha a po góloch Tarika Tissoudaliho a Rahmana Babu získali svoj prvý bod v tomto ročníku. Český zástupca má na konte tri remízy, od 60. minúty hral v drese hostí aj slovenský krídelník Erik Jirka. Prvú prehru v novom ročníku zaznamenal český vicemajster Slavia Praha. "Zošívaní" prehrali v španielskom Bilbau 0:1 po góle Nica Williamsa.Bez prehry je naďalej Ajax Amsterdam. Najúspešnejší holandský klub triumfoval na pôde FK Karabach 3:0. Výrazne k tomu dopomohlo, že domáci hrali od 15. minúty bez vylúčeného Julia Romaa. Početnú výhodu využil po polhodine hry Kenneth Taylor, ku ktorému sa v závere pridali Wout Weghorst a Chuba Akpom. Ajax má po troch dueloch na konte sedem bodov.Rovnaký počet má aj Eintracht Frankfurt, ktorý po remíze a víťazstve potvrdil úlohu favorita s lotyšským RFS Riga, zdolal ho 1:0 gólom Huga Larssona. Identickú bilanciu má aj dánsky FC Midtjylland po víťazstve nad Royale Union Sain-Gilloise 1:0.Prvý trojbodový zápis zaznamenali hráči AS Rím, ktorí zdolali Dynamo Kyjev 1:0. Ako jediný sa presadil v 23. minúte proti svojim krajanom ukrajinský útočník Arťom Dovbyk, ktorý premenil pokutový kop. Dynamo je po troch dueloch bez bodu a streleného gólu.