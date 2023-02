Manchester United rokuje o možnej kúpe klubu s katarskými investormi

Londýn 9. februára (TASR) - Vedenie futbalového Manchestru United začalo rokovať s katarskými investormi o prípadnej kúpe anglického klubu. Denník Daily Mail uviedol, že skupina súkromných investorov z Kataru chce kúpiť United a rokovala s predstaviteľmi klubu s presvedčením, že ich ponuka je najsilnejšia.



Americká rodina Glazerovcov, ktorá v roku 2005 prevzala 20-násobného anglického majstra, v novembri oznámila, že je otvorená predaju alebo investíciám. Potenciálni kupci majú podľa dostupných informácii čas na predloženie ponúk do 17. februára.



Medzinárodná organizácia pre ľudské práva Amnesty International vyhlásila, že katarský záujem o United by mal pôsobiť ako "budíček" pre Premier League v súvislosti s jej pravidlami vlastníctva.



"Po MS 2022 a intenzívnom úsilí katarskej vlády vytvoriť nový lesklý imidž krajiny sa zdá byť veľmi pravdepodobné, že akákoľvek katarská ponuka na Manchester United by bola pokračovaním tohto štátom podporovaného projektu vymývania športu," povedal riaditeľ Amnesty UK pre ekonomické záležitosti Peter Frankental. Informáciu priniesla agentúra AFP.