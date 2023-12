Manchester United s negatívnymi rekordmi, ten Hag:Nie sme konzistentní

Londýn 31. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zakončili turbulentný rok ligovou prehrou na pôde Nottinghamu Forest (1:2). "Červení diabli" pod vedením čoraz viac kritizovaného holandského trénera Erika ten Haga v tomto bode sezóny strelili najmenej gólov (22) v histórii klubu a získali aj najmenší počet bodov (31).



Štrnásta prehra United vo všetkých súťažiach prišla proti Nottinghamu, ktorý sa výsledkovo nakopol po angažovaní nového trénera Nuna Espirita Santa. Klub z dolnej časti tabuľky dokázal nadviazať na triumf nad Newcastlom (3:1). Prvý trojbodový zápis Nottinghamu proti Ubited od roku 1994 zariadil v 82. minúte Morgan Gibbs-White. Red Devils koncom mája končiaceho sa roka obsadil v ligovom ročníku 2022/23 tretiu priečku, no nedokázal nadviazať na solídne umiestnenie a pozícia ten Haga sa postupne viac otriasa v základoch. Okrem najhoršieho výsledku v lige v existencii klubu, nepridalo na pohode mužstva z Old Traffordu ani vypadnutie z pohárovej Európy či Carabao Cupu. Hlavný problém po stretnutí v Nottinghame pomenoval aj holandský kouč. "Jedna vec je istá, nie sme konzistentní. Dokážeme zdolať najlepšie tímy v lige, ale prehrávame v zápasoch, ktoré by sme mali vyhrať. Duel s Nottinghamom bol jeden z nich," citovala 53-ročného kormidelníka agentúra AP. "Červení diabli" sa od úvodu sezóny boria s početnými zraneniami, no podľa ten Haga ani výraznejšia maródka v tíme nemôže byť ospravedlnením podpriemerných výsledkov: "Vždy musíme meniť hráčov. Zakaždým však hovorím, že nezáleží na tom, koho postavíme. Musíme víťaziť aj napriek tomu."



United prehrali v decembri päť z ôsmich duelov a v sobotu dali zabudnúť na skvelú otočku, ktorá sa im podarila na domácej pôde počas tzv. "Boxing day" proti Aston Ville z 0:2 na 3:2. Ten Hagova pozícia je neistá aj vzhľadom na to, že novým menšinovým vlastníkom klubu sa stal Jim Ratcliffe s britskou spoločnosťou INEOS. Športový riaditeľ spoločnosti Dave Brailsford sledoval sobotný duel v lóži spolu so Sirom Alexom Fergusonom, ktorý ako posledný tréner dokázal získať s United majstrovský titul (2013). Ten Hag si napriek slabým výsledkom myslí, že v klube bude pokračovať aj po zmenách v jeho vlastníckych štruktúrach: "Poznajú ma a vedia, že keď mám dostupné mužstvo, dostavia sa aj výsledky. Už teraz dokazujeme, že proti najlepším vieme uspieť. Som presvedčený a pevne verím, že dosiahneme väčšiu konzistentnosť. Myslím si, že je to súčasť projektu, keďže v minulom roku sme podávali nadpriemerné výkony. Musíme si počínať lepšie, posunúť sa vyššie a ja chcem byť v tomto procese lídrom."



Odlišná atmosféra panuje na druhej strane Manchestru. Klub z Etihad Stadium zakončil najlepší kalendárny rok v histórii klubu, ktorý je ovenčený ziskom "treble", víťazstvom nad Sheffieldom United (2:0). Citizens sa posunuli na tretie miesto tabuľky a na vedúci Liverpool strácajú už iba dva body. "Čo sa týka úspechov, uplynulý rok bol naozaj dobrý. Vidieť päť trofejí na ihrisku bolo naozaj pekné. Sme veľmi spokojní a hrdí. Nie sme síce v lige na čele, Liverpool je lepší. Mali sme však zranenia a nejaké problémy, ale povedal by som, že naša úroveň je naozaj dobrá a sme v hre o titul," uviedol po poslednom stretnutí v roku 2023 tréner City Pep Guardiola.