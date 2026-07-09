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Manchester United sa dohodol s Chelsea na prestupe Brazílčana Santosa

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Santos už dostal povolenie absolvovať lekársku prehliadku.

Autor TASR
Manchester 9. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United sa dohodol s FC Chelsea na prestupe Brazílčana Andreya Santosa do tretieho tímu uplynulej sezóny Premier League za 50 miliónov libier.

„Červení diabli“ zaplatia za 22-ročného stredopoliara 48 miliónov libier, zvyšné dva milióny doplatia v bonusoch. Londýnsky klub bude mať nárok na desať percent z prípadného ďalšieho predaja. Santos už dostal povolenie absolvovať lekársku prehliadku.

United sa snažili posilniť najmä v strede poľa po odchode Casemira a dlhodobom zranení Manuela Ugarteho. Podľa portálu bbc.com si tím Michaela Carricka robil zálusk na Elliota Andersona a Mateusa Fernandesa, no tí uprednostnili prestup do Manchestru City, respektíve Tottenhamu. Dvadsaťnásobnému anglickému majstrovi chýba na začiatku letnej prípravy aj Kobbie Mainoo, ktorý bojuje s národným tímom na MS v USA, Kanade a Mexiku.
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