Kuala Lumpur 29. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United si po neúspešnej sezóne nevylepšili náladu ani na ázijskom turné. S all star výberom Juhovýchodnej Ázie prehrali v Kuala Lumpure 0:1.



O jediný gól duelu sa postaral hráč z Mjanmarska Maung Maung Lwin, ktorý štandardne hráva za thajský klub Lamphun Warriors. Sieť 15. tímu anglickej Premier League rozvlnil v 72. minúte. Jeden zo 72.500 divákov na štadióne Bukit Jalil bol aj predseda vlády Malajzie Anwar Ibrahim, ktorý si nenechal príležitosť slabšiu formu jedného z globálne najznámejších futbalových klubov okomentovať. „Auč. Manchester United opäť nezískal trofej. Vyzerá to tak, že má pred sebou ďalšiu mimoriadne ťažkú sezónu. Snáď nezostúpi do II. ligy,“ zverejnil Ibrahim podľa AP na sociálnej sieti.



Manchester United pokračuje na turné v Ázii zápasom v Hongkongu. V lete navštívi aj Švédsko a USA.