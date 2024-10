Manchester United sa v súboji stretne s bývalým trénerom Mourinhom

3. kolo ligovej fázy EL



streda 23. októbra:



16.30 Galatasaray Istanbul - IF Elfsborg



16.30 SC Braga - FK Bodö/Glimt

štvrtok 24. októbra:



18.45 AS Rím - FC Dynamo Kyjev



18.45 Eintracht Frankfurt - FK RFS Riga



18.45 FC Midtjylland - Royale Union Saint-Gilloise



18.45 Ferencváros Budapešť - OGC Nice



18.45 Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad San Sebastian



18.45 PAOK Solún - FC Viktoria Plzeň



18.45 FK Karabach - Ajax Amsterdam



21.00 Athletic Bilbao - SK Slavia Praha



21.00 FC Porto - TSG 1899 Hoffenheim



21.00 FC Twente Enschede - Lazio Rím



21.00 Fenerbahce Istanbul - Manchester United



21.00 Malmö FF - Olympiakos Pireus



21.00 Olympique Lyon - Besiktas Istanbul



21.00 Glasgow Rangers - FCSB



21.00 RSC Anderlecht - Ludogorec Razgrad



21.00 Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar



Tabuľka:



1. Lazio Rím 2 2 0 0 7:1 6



2. Olympique Lyon 2 2 0 0 6:1 6



3. Tottenham Hotspur 2 2 0 0 5:1 6



4. FCSB 2 2 0 0 5:1 6



5. RSC Anderlecht 2 2 0 0 4:2 6



6. Ajax Amsterdam 2 1 1 0 5:1 4



7. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 6:4 4



8. Galatasaray Istanbul 2 1 1 0 5:3 4



9. Slavia Praha 2 1 1 0 3:1 4



10. FC Midtjylland 2 1 1 0 3:1 4



11. TSG 1899 Hoffenheim 2 1 1 0 3:1 4



12. Athletic Bilbao 2 1 1 0 3:1 4



13. Fenerbahce Istanbul 2 1 1 0 3:2 4



14. FK Bodö/Glimt 2 1 1 0 3:2 4



15. Olympiakos Pireus 2 1 0 1 3:2 3



16. IF Elfsborg 2 1 0 1 3:3 3



17. Glasgow Rangers 2 1 0 1 3:4 3



18. AZ Alkmaar 2 1 0 1 3:4 3



19. Malmö FF 2 1 0 1 2:3 3



20. SC Braga 2 1 0 1 2:4 3



21. Manchester United 2 0 2 0 4:4 2



22. FC Viktoria Plzeň 2 0 2 0 3:3 2



23. FC Twente Enschede 2 0 2 0 2:2 2



24. FC Porto 2 0 1 1 5:6 1



25. Real Sociedad San Sebastian 2 0 1 1 2:3 1



26. Royale Union Saint-Gillois 2 0 1 1 1:2 1



27. AS Rím 2 0 1 1 1:2 1



28. Ludogorec Razgrad 2 0 1 1 0:2 1



29. FK RFS Riga 2 0 1 1 3:6 1



30. OGC Nice 2 0 1 1 2:5 1



31. Ferencváros Budapešť 2 0 0 2 2:4 0



32. PAOK Solún 2 0 0 2 1:4 0



33. Maccabi Tel Aviv 2 0 0 2 1:4 0



34. FK Karabach 2 0 0 2 1:5 0



35. FC Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0



36. Besiktas Istanbul 2 0 0 2 1:7 0



Bratislava 23. októbra (TASR) - Medzi najzaujímavejšie zápasy 3. kola Európskej ligy bude patriť súboj futbalistov Manchestru United a Fenerbahce Istanbul. "Červení diabli" v súťaži už dvakrát zaváhali a vo štvrtkovom programe sa predstavia na pôde tímu, ktorý vedie ich bývalý tréner Jose Mourinho.Manchester patril pred štartom ročníka k najväčším favoritom EL, po remízach s Twente (1:1) a Portom (3:3) mu však v tabuľke patrí až 21. priečka. Ideálne to nemá rozbehnuté ani v domácej Premier League a Erik ten Hag sa týždeň za týždňom ocitá pod čoraz väčším tlakom. Holandský kouč sa však na stretnutie s Mourinhom teší. "Je to veľký zápas pre nás oboch. Je to víťaz, vyhral mnoho trofejí a myslím si, že je príkladom pre mnohých trénerov. Takže hrať proti nemu si naozaj užijem," citovala ten Haga agentúra AFP. V poslednom vzájomnom zápase v roku 2016 sa z víťazstva radovali hráči tureckého klubu, Manchester vtedy trénoval práve Portugalčan.Pozornosť na seba pútajú aj Tottenham Hotspur a Lazio Rím, ktoré sú v najlepšej "papierovej" pozícii na zisk troch bodov a dosiaľ stopercentný bodový zápis. Spurs doma privítajú holandský Alkmaar, ktorý dosiaľ v európskych súťažiach v Anglicku nevyhral ani raz. Do Holandska naopak vycestoval líder tabuľky Lazio, ktoré si v Enschede zmeria sily s Twente. Medzi nezdolané tímy patria aj FCSB, Anderlecht a Lyon, pričom najťažšieho súpera z tejto trojice má pred sebou rumunský tím, ktorý sa predstaví na trávniku Rangers.Zo štyroch Slovákov v súťaži určite nebude štartovať Ivan Schranz, ktorý naďalej absentuje pre zranenie. Jeho Slavia Praha je po úvodnom víťazstve nad Ludogorcom (2:0) a remízou s Ajaxom (1:1) deviata, vo štvrtok ju však čaká neľahký duel v Bilbau. Druhý český zástupca Viktoria Plzeň, kde pôsobia Erik Jirka a Marián Tvrdoň, sa v Grécku stretne s PAOK-om Solún. "PAOK zatiaľ nemá v súťaži body, takže očakávame, že si za nimi pôjdu. Vieme, že máme svoju silu a veríme, že sa nám podarí predĺžiť našu európsku sériu. Ideme sa pobiť o dobrý výsledok," povedal pre klubový web asistent trénera Jan Trousil. Plzeň si dosiaľ delila body s Frankfurtom (3:3) i Ludogorcom (0:0). V drese Bodö/Glimt si možno zahrá obranca Michal Tomič, ktorý odohral druhý polčas v poslednom stretnutí s Royale Union (0:0). Nórsky tím bude v stredu štartovať na pôde portugalskej Bragy.