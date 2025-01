Manchester United si uplatní opciu a predĺži kontrakt s Maguireom

Manchester 3. januára (TASR) - Anglický futbalista Harry Maguire zostane v Manchestri United aj v sezóne 2025/26. Klub Premier League si uplatní opciu v jeho zmluve a predĺži s 31-ročným obrancom kontrakt o ďalší rok. Potvrdil to tréner "červených diablov" Ruben Amorim.



Súčasná zmluva vyprší anglickému reprezentantovi po konci prebiehajúcej sezóny. "Hovoril som s ním dnes ráno a povedal som mu, že sa musí na ihrisku zlepšiť. Veľmi ho potrebujeme. Musí sa zlepšiť aj ako líder. Všetci poznáme situáciu, v akej tu bol, no v tejto chvíli ho veľmi potrebujeme, takže si uplatníme naňho opciu. Sme šťastní, že bude v tíme pokračovať," povedal Amorim podľa agentúry AP.



Maguire prišiel na Old Trafford v roku 2019 z Leicestru. V ManU si plnil funkciu kapitána, neskôr po ňom "céčko" prevzal portugalský špílmacher Bruno Fernandes. Podľa Amorima je blízko k podpisu novej zmluvy aj krídelník Amad Diallo. United momentálne patrí v 20-člennej tabuľke Premier League až 14. miesto, od pásma zostupu ho delí sedem bodov.