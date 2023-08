Manchester United súhlasil s prestupom Freda do Fenerbahce

Manchester 12. augusta (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United sa dohodlo s Fenerbahce Istanbul na prestupe Freda. Brazílsky stredopoliar sa v sobotu chystal letieť do Turecka, kde mal v novom pôsobisku absolvovať vstupnú zdravotnú prehliadku.



Ako informoval ManU na svojej oficiálnej klubovej webstránke, strany skompletizujú transfer po tom, ako Fred odsúhlasí podmienky zmluvy. Prestupovú čiastku nezverejnili, podľa Manchester Evening News sa pohybuje na úrovni 15 miliónov eur.



Fred prišiel na Old Trafford v roku 2018 za 47 miliónov libier z ukrajinského Šachtaru Doneck. Za United odohral celkovo 139 ligových súbojov, pričom v nich strelil osem gólov. V minulej sezóne nastúpil v 56 zápasoch vo všetkých súťažiach, strelecky sa presadil šesťkrát. Naposledy si dres ManU obliekol v júnovom finále Pohára FA proti mestskému rivalovi Manchestru City (1:2).



Tridsaťročný stredopoliar mal s United kontrakt platný do konca sezóny 2023/2024, pripomenula agentúra AFP.