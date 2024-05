Manchester United triumfoval vo finále FA Cupu a zahrá si EL

Pohár FA - finále /Wembley/



Manchester City - Manchester United 1:2 (0:2)



Góly: 87. Doku - 30. Garnacho, 39. Mainoo. ŽK: Alvarez - Mainoo, McTomminay 84.814 divákov



City: Ortega - Walker, Stones, Ake (46. Akanji), Gvardiol - Rodri, Kovačič (46. Doku) - B. Silva, De Bruyne (57. Alvarez), Foden - Haaland



United: Onana - Wan-Bissaka, Varane, L. Martinez (73. Evans), Dalot - Mainoo, Amrabat - Garnacho (90.+3 Lindelöf), Rashford (74. Höjlund) - B. Fernandes, McTomminay (90.+3 Mount)

Londýn 25. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa stali víťazmi prestížneho Pohára FA. "Červení diabli" zdolali v repríze minuloročného finále vo Wembley mestského rivala Manchester City 2:1 a oplatili mu vlaňajšiu prehru (1:2). United zodvihli Pohár FA nad hlavu trinástykrát v histórii, čím sa priblížili Arsenalu (14), ktorý je najúspešnejší tím v súťaži. Mužstvo z Old Traffordu si zároveň zabezpečilo miestenku do Európskej ligy.United uspeli vo finále FA Cupu prvýkrát od sezóny 2015/16. Základ úspechu položili v úvodnom polčase, keď predviedli výborný taktický výkon v defenzíve a odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Alejandra Garnacha a Kobbieho Mainooa. Citizens v druhom dejstve zlepšili hru, ale vyťažili iba presný zásah z kopačky aktívneho Jeremyho Dokua. Mužstvo Pepa Guardiolu malo výraznú prevahu v držaní lopty (75:25), ale viac streleckých pokusov na bránku vyslal súper (5:4).Hráči United od úvodu preukazovali výbornú taktickú pripravenosť na duel s mestským rivalom. "Červení diabli" hrali v hlbokom defenzívnom bloku, v ktorom kládli dôraz na pokrývanie stredu ihriska a Foden, De Bruyne či Haaland sa prakticky do ničoho nedostali. Mužstvo z Old Traffordu vyčkávalo na svoju príležitosť a tá prišla po polhodine hry, keď po dlhom nákope za obranu Citizens zlyhala komunikácia medzi brániacim Gvardiolom a brankárom Ortegom. Chorvátsky obranca poslal hlavičkou loptu ponad brankára a daroval gól Garnachovi. United sa radovali druhýkrát v 38. minúte, keď sa presadil Rashford, no Garnacho bol pri nábehu v ofsajde. Zverencov Erika ten Haga to však mrzieť nemuselo, keďže o minútu neskôr ich radosť už hvizd arbitra neprerušil. Garnacho našiel spätnou prihrávkou Bruna Fernandesa, ktorý z hranice šestnástky ešte elegantne priťukol Mainoovi a ten nedal šancu Ortegovi - 2:0.Na nepriaznivý vývoj reagoval Guardiola dvoma striedaniami po prestávke, keď z hry stiahol Akeho a Kovačiča, na ihrisko poslal Dokuho s Akanjim. Do prvej veľkej príležitosti v zápase sa dostal v 55. minúte Haaland, ktorého hlavička skončila na brvne. Citizens zlepšili hru, ich kombinácie boli rýchlejšie a do ďalšej šance sa dostal v 64. minúte striedajúci Alvarez, no jeho zakončenie smerovalo mimo bránu. Aktívny bol najmä Doku, ktorý však najskôr stroskotával v súbojoch s Wan-Bissakom, následne to skúšal z opačnej strany. Belgický krídelník sa v závere presunul späť na ľavý kraj, v 87. minúte si prehodil loptu na pravú nohu a strelou k bližšej žrdi nachytal Onanu - 2:1. United však v závere svojho súpera do tlaku nepustili a vo Wembley oslavovali po ôsmich rokoch.