Manchester United vo finále FA Cupu definitívne bez Maguirea

Manchester 23. mája (TASR) - Futbalový stopér Harry Maguire nemôže pre zranenie nastúpiť za Manchester United v sobotnom finále Anglického pohára FA. Jeho tím čaká súboj proti Manchestru City v repríze vlaňajšieho finále, ktoré "červení diabli" prehrali 1:2.



Maguire nehral od 27. apríla po tom, ako ho vyradilo svalové zranenie. Prišiel k nemu počas tréningu a jeho štart na Wembley bol dlho otázny. Zdravotný stav 31-ročného obrancu vyvoláva otázniky aj v súvislosti s anglickou reprezentáciou, keďže ho tréner Gareth Southgate zaradil v utorok do širšej nominácie pred júnovými ME. Kormidelník United Erik ten Hag môže naopak počítať s Masonom Mountom, Victorom Lindelöfom a Anthonym Martialom. Tí sa vracajú do zostavy United po zraneniach.



Tradičný tím môže v sobotu napraviť dojem z rozpačitej sezóny - v lige obsadil ôsme miesto a nezaistil si účasť v pohárovej Európe. Víťazstvo nad ManCity by znamenalo miesto v hlavnej fáze Európskej ligy. Staronoví majstri sú v úplne odlišnej situácii - môžu byť prvý anglický tím, ktorý obháji v jednej sezóne triumf v pohári i lige. Informácie priniesla agentúra AP.