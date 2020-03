Manchester United vyhral v ligovom derby nad City 2:0

PL - 29. kolo:



FC Chelsea - FC Everton 4:0 (2:0)



Góly: 14. Mount, 21. Pedro, 51. Willian, 54. Giroud





Manchester United – Manchester City 2:0 (1:0)



Góly: 30. Martial, 90.+7 McTominay



Londýn 8. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United vyhrali v prestížnom mestskom derby v 29. kole anglickej Premier League nad City 2:0.Domácich k triumfu nasmeroval po polhodine hry Anthony Martial, ktorý volejom poslal loptu do siete po šikovne zahratom priamom kope Bruna Fernandesa. V siedmej minúte nadstavenia po chybe brankára Edersona poistil víťazstvo Scott McTominay strelou do opustenej bránky.United sú na piatom mieste tabuľky s trojbodovou stratou na Chelsea. Obhajcovia titulu City už z druhej priečky strácajú na Liverpool priepastných 25 bodov, odohrali o zápas menej ako líder tabuľky.Chelsea Londýn zdolala na domácom ihrisku FC Everton 4:0. Londýnčania predtým zdolali svojho súpera v lige naposledy v auguste 2017, odvtedy s ním dvakrát prehrali a dva zápasy sa skončili nerozhodne 0:0. Zverencom Franka Lamparda patrí v tabuľke 4. miesto so ziskom 48 bodov, na tretí Leicester strácajú dva body. "Blues" však majú o jeden zápas viac.