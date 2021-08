Manchester United začal víťazne, Solskjaer: Je to len jeden zápas

Na snímke tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer dáva pokyny hráčom v zápase 1. kola anglickej Premier League vo futbale Manchester United - Leeds United na Old Trafford v Manchestri sobotu 14. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke hráč Liverpoolu Roberto Firmino oslavuje svoj druhý gól v zápase 1. kola anglickej Premier League vo futbale Norwich City - FC Liverpool v sobotu 14. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 15. augusta (TASR) - Trojica spolufavoritov na titul v najvyššej anglickej futbalovej súťaži vkročila do novej sezóny úspešne. Manchester United, FC Chelsea i FC Liverpool dosiahli jasné víťazstvá a naznačili, že Manchester City to na ceste za obhajobou nemusí mať také jednoduché ako v predchádzajúcom ročníku, v ktorom triumfoval s dvanásťbodovým náskokom.Najpresvedčivejšie víťazstvo v sobotných stretnutiach 1. kola si pripísal mestský rival úradujúceho majstra. Manchester United zdolal na vlastnom štadióne Leeds United 5:1 a potvrdil ambície, ktoré už ukázal lukratívnymi nákupmi anglického krídelníka Jadona Sancha a francúzskeho stopéra Raphaela Varanea. Ten sa v novom drese len predstavil fanúšikom na Old Trafforde, Sancho debutoval v záverečnej pätnásťminútovke riadneho hracieho času a prím tak patril Brunovi Fernandesovi.Portugalský stredopoliar strelil hetrik.povedal tréner "červených diablov" Ole Gunnar Solskjaer na oficiálnej klubovej stránke.Londýnska Chelsea uspela v domácom prostredí nad Crystal Palace 3:0, hoci v jej zostave ešte po prestupe z Interu Miláno chýbal belgický útočník Romelu Lukaku. "The Blues" mali v nohách stredajší duel o Superpohár UEFA, v ktorom sa proti FC Villarreal radovali až po jedenástkovom rozstrele.hodnotil kouč Thomas Tuchel.Skóre uzavrel obranca Trevoh Chalobah, ktorý sa po hosťovaniach zaradil do prvého kádra a ligový debut v A-tíme okorenil gólom.dodal nemecký tréner.Spokojnosť mohol vyjadriť aj jeho krajan Jürgen Klopp, ktorý doviedol Liverpool k víťazstvu na pôde Norwichu City rovnakým pomerom 3:0.zdôraznil Klopp.