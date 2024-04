Manchester United zdolal Coventry v rozstrele a je vo finále FA Cupu

Semifinále anglického Pohára FA:

Manchester United – Coventry City 3:3 po predĺžení (3:3, 2:0), 4:2 na strely z 11 m



Góly: 23. McTominay, 45.+1 Maguire, 58. Fernandes - 71. Simms, 79. O'Hare, 90.+5 Wright (z 11 m)



rozstrel: Casemiro nepremenil, Wright 1:0, Dalot 1:1, Torp 2:1, Eriksen 2:2, O'Hare nepremenil, Fernandes 2:3, Sheaf nepremenil, Höjlund 2:4

/Manchester United postúpil do finále/

Londýn 21. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa po roku opäť predstavia vo finále anglického Pohára FA. V nedeľnom semifinále vo Wembley zdolali druholigový tím Coventry City až v jedenástkovom rozstrele 4:2, keď v riadnom hracom čase prišli o trojgólový náskok a aj po predĺžení bol stav 3:3. United sa rovnako ako vlani stretnú v súboji o trofej s mestským rivalom Manchestrom City a 25. mája mu budú chcieť odplatiť finálovú prehru 1:2.Manchester United potvrdil v prvom polčase úlohu favorita do bodky. Súpera herne jasne prevýšil a ujal sa vedenia v 23. minúte, keď prihrávku Dioga Dalota z pravej strane usmernil do odkrytej brány McTominay. Ešte do prestávky zvýraznil náskok "červených diablov" Maguire, v nadstavenom čase sa presadil hlavou po rohovom kope Fernandesa. Tretí gól pridal v 59. minúte s pomocou teču obrancu Fernandes a zdalo sa, že United poľahky dokráčajú k víťazstvu. Z prvej strely do priestoru bránky však Coventry v 71. minúte znížilo zásluhou Ellisa Simmsa a o osem minút neskôr dal Callum O'Hare so šťastím na 2:3 z pohľadu druholigistu. Vyrovnanie mal na nohe v 85. minúte Victor Torp, no outsider sa dočkal až v nadstavení, keď na 3:3 vyrovnal Haji Wright z penalty po ruke Aarona Wan-Bissaku. V predĺžení bolo Coventry blízko k senzačnému obratu, no gól Torpa v 121. minúte neplatil pre ofsajd. V rozstrele ako prvý zaváhal Casemiro z Manchestru United, no v drese druholigistu potom nepremenili svoje pokusy O'Hare a Ben Sheaf, takže Rasmus Höjlund v piatej sérii spečatil postup United.Pre Coventry to bola druhá semifinálová účasť v prestížnej súťaži po roku 1987, keď sa napokon aj tešilo z celkového triumfu. Manchester United má na konte 12 prvenstiev v FA Cupe, naposledy v roku 2016.