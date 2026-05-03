Manchester United zdolal Liverpool 3:2 a zaistil si účasť v LM
Úvod duelu vyšiel lepšie domácim, ktorí viedli po štvrťhodine hry už o dva góly.
Autor TASR
Londýn 3. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3:2. O triumfe „červených diablov“ rozhodol v 77. minúte Kobbie Mainoo. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý, no iba o skóre pred Aston Villou, ktorú večer čakal duel proti Tottenhamu.
Úvod duelu vyšiel lepšie domácim, ktorí viedli po štvrťhodine hry už o dva góly. Najprv sa spoza šestnástky presadil Matheus Cunha a o osem minút skóroval zblízka Benjamin Šeško. „Reds“ však v druhom polčase zabrali a hneď v jeho úvode presne namieril Dominik Szoboszlai. Maďarský stredopoliar bol aj pri druhom góle hostí, keď v 56. minúte prihral do pokutového územia na nestráženého Codyho Gakpa, ktorý vyrovnal na 2:2. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 77. minúte prudkou strelou z hranice pokutového územia Mainoo.
AFC Bournemouth zdolalo Crystal Palace 3:0. „Cherries“ bodovali už v 15. ligovom stretnutí za sebou a v tabuľke sa posunuli na šiestu priečku zaručujúcu miesto v Európskej lige, Crystal Palace prehral druhýkrát za sebou a v neúplnej tabuľke spadol na 15. miesto.
Premier League - 35. kolo:
Manchester United - FC Liverpool 3:2 (2:0)
Góly: 6. Cunha, 14. Šeško, 77. Mainoo - 47. Szoboszlai, 56. Gakpo
AFC Bournemouth - Crystal Palace 3:0 (2:0)
Góly: 10. Lerma (vlastný), 32. Kroupi (z 11 m), 77. Rayan
