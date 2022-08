Manchester United zdolal Liverpool a získal prvé body v sezóne

Na snímke vľavo hráč United Jadon Sancho strieľa úvodný gól v zápase 3. kola anglickej Premier League vo futbale Manchester United - FC Liverpool na štadióne Old Trafford v Manchestri v Anglicku v pondelok 22. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Premier League - 2. kolo:



Manchester United - FC Liverpool 2:1 (1:0)



Góly: 16. Sancho, 52. Rashford - 82. Salah





Manchester 23. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v šlágri 3. kola anglickej Premier League nad Liverpoolom 2:1. Zverenci Erika Ten Haga získali prvé body v sezóne a v tabuľke sa posunuli na 14. miesto. Ich rival je s dvoma bodmi až na 16. priečke.United, ktorí nastúpili bez Cristiana Ronalda i kapitána Harryho Maguirea, sa mohli ujať vedenie už v desiatej minúte. Anthony Elanga však po prihrávke Bruna Fernandesa trafil iba žrď. Domáci pokračovali v aktivite a v 16. minúte otvorili skóre, keď si Jadon Sancho zasekol Jamesa Milnera a strelou k žrdi prekonal Alissona. V závere prvého polčasu si dal Fernandes takmer vlastný gól. Portugalčan v snahe odkopnúť loptu trafil na bránkovej čiare stojaceho obrancu Lisandra Martineza, ktorý následne odkopol loptu do bezpečia.V 52. minúte Old Trafford zaburácal druhýkrát. Striedajúci Anthony Martial vysunul Marcusa Rashforda, ktorý zoči-voči Alissonovi nezaváhal a ukončil 17-zápasové gólové suchoty. Rashford bol pri chuti a po peknej individuálnej akcii mohol pridať ďalší presný zásah, no z hranice šestnástky mieril nad brvno. Liverpoolu sa v 82. minúte podarilo už iba skorigovať výsledok po hlavičke Mohameda Salaha.