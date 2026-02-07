< sekcia Šport
Manchester United zdolal Tottenham a pripísal si štvrtý triumf v rade
Manchestru zahralo do karát vylúčenie hosťujúceho kapitána Cristiana Romera v 29. minúte.
Autor TASR
Londýn 7. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili vo štvrtom zápase anglickej Premier League za sebou. V sobotňajšom stretnutí 25. kola triumfovali na Old Trafforde nad hráčmi Tottenhamu Hotspur 2:0 a v tabuľke im naďalej patrí štvrtá pozícia. „Kohúti“ nezvíťazili v uplynulých siedmich dueloch najvyššej súťaže ani raz a sú štrnásti.
Manchestru zahralo do karát vylúčenie hosťujúceho kapitána Cristiana Romera v 29. minúte. Do desiatich minút otvoril skóre Bryan Mbeumo a triumf domácich spečatil v závere druhého polčasu Bruno Fernandes. „Červení diabli“ majú pod vedením dočasného trénera Michaela Carricka, ktorý v januári nahradil Portugalčana Rubena Amorima, stopercentnú bilanciu.
Premier League - 25. kolo:
Manchester United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
Góly: 38. Mbeumo, 81. Fernandes, ČK: 29. Romero (Tottenham)
