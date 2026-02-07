Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Šport

Manchester United zdolal Tottenham a pripísal si štvrtý triumf v rade

.
Hráč Manchestru United Matheus Cunha (vľavo) a Pape Matar Sarr z Tottenhamu v zápase 25. kola anglickej Premier League Manchester United - Tottenham Hotspur v Manchestri 7. februára 2026. Foto: TASR/AP

Manchestru zahralo do karát vylúčenie hosťujúceho kapitána Cristiana Romera v 29. minúte.

Autor TASR
Londýn 7. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili vo štvrtom zápase anglickej Premier League za sebou. V sobotňajšom stretnutí 25. kola triumfovali na Old Trafforde nad hráčmi Tottenhamu Hotspur 2:0 a v tabuľke im naďalej patrí štvrtá pozícia. „Kohúti“ nezvíťazili v uplynulých siedmich dueloch najvyššej súťaže ani raz a sú štrnásti.

Manchestru zahralo do karát vylúčenie hosťujúceho kapitána Cristiana Romera v 29. minúte. Do desiatich minút otvoril skóre Bryan Mbeumo a triumf domácich spečatil v závere druhého polčasu Bruno Fernandes. „Červení diabli“ majú pod vedením dočasného trénera Michaela Carricka, ktorý v januári nahradil Portugalčana Rubena Amorima, stopercentnú bilanciu.



Premier League - 25. kolo:

Manchester United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)

Góly: 38. Mbeumo, 81. Fernandes, ČK: 29. Romero (Tottenham)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 7. februára

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí