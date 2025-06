Manchester United získal z Wolverhamptonu brazílskeho útočníka Cunhu

Manchester 1. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United získal z Wolverhamptonu brazílskeho útočníka Matheusa Cunhu. Podľa agentúry AFP za neho zaplatil 62,5 milióna libier (74 miliónov eur). Cunha by mal s klubom z Old Trafford podpísať päťročnú zmluvu s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.



Dvadsaťšesťročný hráč bol cez víkend v Manchestri, aby dokončil svoj prestup, ktorý je podmienený vízami a registráciou. "Manchester United dosiahol dohodu s Wolverhamptonom o získaní Matheusa Cunhu. Všetci v Manchestri sa tešia na privítanie hráča na Old Trafford,“ uvádza sa vo vyhlásení United.



Cunha, ktorý odohral 13 zápasov za Brazíliu, strelil v tejto sezóne za Wolves 18 gólov vo všetkých súťažiach a získal ocenenie hráča roka v klube. Svoju kariéru vo Wolves ukončil s 33 gólmi na konte v 92 zápasoch. Do klubu prišiel v januári 2023 z Atletica Madrid.