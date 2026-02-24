< sekcia Šport
Manchester United zvíťazil na pôde Evertonu 1:0, rozhodol Šeško
FC Everton - Manchester United 0:1 (0:0).
Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v 27. kole anglickej Premier League na pôde Evertonu 1:0. V tabuľke si upevnili štvrté miesto zaručujúce účasť v novom ročníku Ligy majstrov. O triumfe hostí rozhodol v 71. minúte striedajúci slovinský útočník Benjamin Šeško.
Premier League - 27. kolo:
FC Everton - Manchester United 0:1 (0:0)
Gól: 71. Šeško
FC Everton - Manchester United 0:1 (0:0)
Gól: 71. Šeško