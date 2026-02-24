Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manchester United zvíťazil na pôde Evertonu 1:0, rozhodol Šeško

.
Na snímke hráč Manchesteru United Bruno Fernandes kope do lopty počas zápasu 27. kola anglickej Premier League FC Everton - Manchester United v Liverpoole 23. februára 2026. Foto: TASR/AP

FC Everton - Manchester United 0:1 (0:0).

Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v 27. kole anglickej Premier League na pôde Evertonu 1:0. V tabuľke si upevnili štvrté miesto zaručujúce účasť v novom ročníku Ligy majstrov. O triumfe hostí rozhodol v 71. minúte striedajúci slovinský útočník Benjamin Šeško.



Premier League - 27. kolo:

FC Everton - Manchester United 0:1 (0:0)

Gól: 71. Šeško
.

