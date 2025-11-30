< sekcia Šport
Manchester United zvíťazil v 13. kole PL na pôde Crystal Palace 2:1
Na presný zásah Jeana-Philippea Matetu z prvého polčasu odpovedali hostia dvoma gólmi po zmene strán.
Autor TASR
Londýn 30. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v 13. kole Premier League na pôde Crystal Palace 2:1. Na presný zásah Jeana-Philippea Matetu z prvého polčasu odpovedali hostia dvoma gólmi po zmene strán. Na 1:1 vyrovnal Joshua Zirkzee a tri body pre United zariadil stredopoliar Mason Mount. Hráči Palace doma prehrali vôbec prvýkrát od začiatku ligovej sezóny.
Po niekoľkých sľubných šanciach na oboch stranách otvoril skóre Mateta v 36. minúte zo značky pokutového kopu. Domáci boli v prvom polčase lepším mužstvom, no v druhej polovici duelu dovolili hráčom United dvakrát udrieť po rýchlom rozohratí štandardných situácií. Zirkzee v 54. minúte profitoval z nedôrazného bránenia domácich a z ťažkého uhla prekonal Deana Hendersona. O desať minút neskôr zariadil víťazstvo navrátilec do základnej zostavy Mount, ktorému podobne ako pri prvom góle Zirkzeeho prihrával kapitán Bruno Fernandes. Pre Portugalčana to bola v PL asistencia s číslom 56 – viac má za United v lige na konte len trojica Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93) a David Beckham (80).
Premier League - 13. kolo:
Crystal Palace - Manchester United 1:2 (1:0)
Góly: 36. Mateta (z 11 m) - 54. Zirkzee, 63. Mount
