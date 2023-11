Manchester Utd proti Galatasarayu bez Rashforda, UEFA potvrdila trest

Londýn 24. novembra (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford vynechá stredajší zápas Ligy majstrov medzi Manchestrom United a istanbulským Galatasarayom. Dvadsaťšesťročný útočník dostal dištanc za červenú kartu, ktorú obdržal v štvrtom dueli A-skupiny proti FC Kodaň (3:4).



Európska futbalová únia (UEFA) v piatok potvrdila, že Rashford si odpyká dištanc na jeden zápas za surovosť. Tréner Manchestru Erik ten Hag sa pritom po stretnutí ohradil, že rozhodnutie VAR vylúčiť Rashforda bolo prísne: "Myslím si, že šiel po lopte a rozhodca si dal na čas, aby udelil červenú kartu. Keď zastavíte, vždy to vyzerá horšie. Som sklamaný z takýchto rozhodnutí. Takto by sa hrať nemalo, s futbalom to nemá nič spoločné."



"Červení diabli" potrebujú v stredu vybojovať víťazstvo. Po štyroch zápasoch majú na konte len tri body a figurujú na dne skupinovej tabuľky. Druhá Kodaň a tretí Galatasaray majú o bod viac. Istý postup už má úradujúci nemecký majster Bayern Mníchov, ktorý doposiaľ nestratil ani bod. Informácie priniesla agentúra DPA.