Manchester Utd remizoval s West Hamom 1:1

Premier League - 14. kolo:



Manchester United - West Ham United 1:1 (0:0)



Góly: 58. Dalot - 83. Magassa

Manchester 4. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali vo štvrtkovom stretnutí 14. kola anglickej Premier League s West Hamom United 1:1. Domácich poslal v 58. minúte do vedenia Diogo Dalot, bod pre hostí zachránil v 83. minúte po rohovom kope Soungoutou Magassa. ManUtd sa posunul s 22 bodmi na ôsme miesto tabuľky, WHU je s 12 bodmi naďalej osemnásty.