Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. december 2025Meniny má Oto
< sekcia Šport

Manchester Utd remizoval s West Hamom 1:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

ManUtd sa posunul s 22 bodmi na ôsme miesto tabuľky.

Autor TASR
Manchester 4. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali vo štvrtkovom stretnutí 14. kola anglickej Premier League s West Hamom United 1:1. Domácich poslal v 58. minúte do vedenia Diogo Dalot, bod pre hostí zachránil v 83. minúte po rohovom kope Soungoutou Magassa. ManUtd sa posunul s 22 bodmi na ôsme miesto tabuľky, WHU je s 12 bodmi naďalej osemnásty.



Premier League - 14. kolo:

Manchester United - West Ham United 1:1 (0:0)

Góly: 58. Dalot - 83. Magassa
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch