Manchester Utd. získal na hosťovanie marockého stredopoliara Amrabata

Manchester 2. septembra (TASR) - Marocký futbalový reprezentant Sofyan Amrabat strávi prebiehajúcu sezónu na hosťovaní z Fiorentiny v Manchestri United. Dvadsaťsedemročný stredopoliar prichádza na Old Trafford za 10 miliónov eur, pričom jeho hosťovanie sa môže zmeniť na trvalý prestup, keď si United uplatnia opciu a doplatia talianskemu klubu ďalších 20 miliónov eur. Informovala AP.



"Manchester United je klub môjho srdca. Splnil sa mi sen, že budem nosiť jeho dres. Trpezlivosť ruže prináša," vyhlásil Amrabat, ktorý si odchod z Fiorentiny vynútil a nefiguroval ani v jednom zo štyroch zápasov toskánskeho tímu v novej sezóne.



Amrabat patril k oporám Maroka na MS 2022 v Katare, kde sa africký tím prebojoval do semifinále. V minulej sezóne pomohol Fiorentine k postupu do finále Talianskeho pohára a Európskej konferenčnej ligy.