Manchester začal s prehrou, podľa Solskjaera sa musia prebrať

Manchester 20. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United po piatich rokoch nezvládli vstup do novej sezóny Premier League a prehrali v domácom úvodnom zápase. V sobotu podľahli na Old Trafford Crystal Palace 1:3. V 1. kole najvyššej súťaže na svojej pôde prehrali iba tretíkrát v histórii.



Hostia zaskočili favorita už v úvode, keď nedôraz obrany potrestal Andros Townsend, po zmene strán sa dvakrát presadil bývalý hráč "červených diablov" Wilfried Zaha. Prvý zásah dosiahol z jedenástky. Tá sa musela opakovať, pričom prvýkrát zlyhal Jordan Ayew. Crystal Palace strelil viac ako dva góly po 40 ligových zápasoch. "Zvládli sme hru v obrane i útoku. Počínali sme si s istotou a súpera sme k ničomu nepustili. Keď sme vybojovali loptu, boli sme nebezpeční, takže sa nečudujem, že sme dali toľko gólov," citoval web BBC trénera Roya Hodgsona.



Domáci brankár David De Gea natiahol svoju neúspešnú šnúru pri chytaní jedenástok v Premier League na osemnásť márnych zákrokov. Naposledy zlikvidoval pokutový kop v októbri 2014. Tréner Ole Gunnar Solskjaer videl dôvod prehry inde. "Som veľmi sklamaný. Zápas nám ukázal, v čom zaostávame. V kondícii aj presnosti a musíme to rýchlo dohnať. Prišli sme o tri body, ktoré sme chceli a potrebovali. Pred nami je 37 zápasov, ale toto pre nás musí byť budíček," povedal nórsky tréner na oficiálnom webe United.



Potešiť ho mohol aspoň debut holandského stredopoliara Donnyho van de Beeka, ktorý prišiel na trávnik v 67. minúte a o trinásť minút neskôr si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku. "Mal výborný prístup a dodal nám energiu. Určite patril k lepším hráčom, vedel si nájsť priestor, to budeme určite ešte potrebovať," uviedol Solskjaer.