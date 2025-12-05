< sekcia Šport
Manchestru United opäť unikol triumf, Amorim: „Frustrácia a hnev“
Manchester 5. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ruben Amorim bol po štvrtkovej remíze 1:1 s West Hamom frustrovaný z výkonu svojich zverencov. V dueli 14. kola PL si „červení diabli“ vypracovali vedenie 1:0, o ktoré však prišli po nedôraznom bránení rohového kopu.
Na štadióne Old Trafford sa po bezgólovom prvom polčase presadil v 58. minúte obranca Diogo Dalot. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa United posunie na 5. priečku a zaistí si piate víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov. Domáci síce nepridali ďalšie presné zásahy, no zápas mali pod kontrolou až do momentu, kedy nedokázali vyhrať súboj po výkope brankára hostí. Jarrod Bowen následne získal rohový kop a bol to práve on ktorý v 83. minúte takmer vyrovnal, jeho pokus napokon dorazil Francúz Soungoutou Magassa. „Mali sme všetko pod kontrolou, aj keď náš výkon nebol stopercentný. Potrebovali sme len zvládnuť dlhé lopty. Chceli sme sa držať ďaleko od našej šestnástky, pretože sme vedeli, že pri rohoch môžu vzniknúť problémy. Nepodarilo sa nám to, som z toho frustrovaný a nahnevaný. Nedokážeme byť konzistentní a opäť sme prišli o dva body.“
Problémom pre Amorima môže byť fakt, že sa to jeho zverencom nestalo v tejto sezóne prvýkrát. Na začiatku novembra ich víťazstvo v Nottinghame mohlo posunúť na 2. miesto, o týždeň neskôr neuspeli s rovnakým cieľom ani na pôde Tottenhamu. Pri oboch remízach 2:2 otvorili skóre a body museli zachraňovať v závere. Nasledovala domáca prehra 0:1 proti Evertonu, ktorý hral väčšiu časť zápasu v desiatich. Fanúšikov síce potešila výhra nad Crystal Palace, no po štvrtkovej remíze opäť vyjadrili svoju frustráciu. Pred dôležitým obdobím Vianoc je rozdiel medzi 4. a 14. tímom PL len päťbodový. Hráči United sa mohli priblížiť štvrtej Chelsea, namiesto toho sú na 8. priečke a strácajú na londýnsky klub dva body.
