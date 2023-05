Mancini nominoval na finálový turnaj i Baschirotta, návrat Immobileho

Nominácia Talianska na finálový turnaj LN:



Brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž St. Germain), Alex Meret (Neapol), Guglielmo Vicario (Empoli)



Obrancovia: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Turín), Giovanni Di Lorenzo (Neapol), Alessandro Florenzi (AC Miláno), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (AS Rím), Rafael Toloi (Atalanta)



Stredopoliari: Bryan Cristante (AS Rím), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paríž St. Germain), Nicolo Zaniolo (Galatasaray)



Útočníci: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Neapol), Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio)

Rím 29. mája (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini vynechal z nominácie na finálový turnaj Ligy národov v Holandsku hráčov Interu Miláno a Fiorentiny. Kluby hrajú budúci týždeň finále Ligy majstrov, resp. Európskej konferenčnej ligy. V kádri tak nefiguruje ani stredopoliar "nerazzurri" Nicolo Barella.Do nominácie sa nedostali ani obranca Atalanty Giorgio Scalvini a stredopoliar AC Miláno Sandro Tonali. Naopak obranca Lecce Federico Baschirotto dostal prvýkrát pozvánku do talianskej reprezentácie. Do kádra sa vrátili útočníci Lazia Ciro Immobile a Mattia Zaccagni.Úradujúci majstri Európy nastúpia v semifinále LN 15. júna v Enschede proti Španielsku. Víťaz tohto súboja sa vo finále stretne s úspešnejším z druhého semifinále medzi domácim Holandskom a Chorvátskom. Finále Ligy národov je na programe 18. júna v Rotterdame, zdolané tímy budú hrať o tretiu priečku.Oficiálny 23-členný káder musia tímy poslať Európskej futbalovej únii (UEFA) do polnoci budúceho pondelka, informovala agentúra AFP.