Mancini odkázal Balotellimu: Miesto si musí zaslúžiť výkonmi

Brescia 11. novembra (TASR) – Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini preferuje nomináciu útočníka Maria Balotelliho na základe jeho výkonov a nie ako odkaz proti rasizmu.



Bývalý tréner Manchestru City reagoval na slová prezidenta Talianskej futbalovej federácie Gabrieleho Gavrinu, ktorý chcel týmto krokom odpovedať na rasistické pokriky na hráčovu adresu v ligovom zápase na ihrisku Hellasu Verona (1:2).



Balotelli čaká na pozvánku už takmer rok a nenachádza sa ani v nominácii na novembrový kvalifikačný dvojzápas s Bosnou a Hercegovinou a Arménskom.



"Futbal by mal spájať, nie rozdeľovať. Blíži sa rok 2020 a stále riešime farbu pleti. Mariovi prajem len to najlepšie, stále má pred sebou veľkú časť kariéry a môže pomôcť aj národnému tímu. Ak sa ho však rozhodnem povolať, rozhodujúca bude jeho výkonnosť. Práve vtedy to totiž bude mať z môjho pohľadu väčšiu váhu," povedal Mancini o hráčovi, ktorého na klubovej úrovni viedol v Interi Miláno aj Manchestri City.