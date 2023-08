Mancini odstúpil z postu trénera talianskej reprezentácie

Rím 13. augusta (TASR) - Roberto Mancini odstúpil z postu trénera talianskej futbalovej reprezentácie. V nedeľu o tom informovala Talianska futbalová federácia (FIGC), ktorá plánuje oznámiť meno nového kouča v najbližších dňoch.



"Federácia akceptovala rezignáciu Roberta Manciniho na pozíciu trénera národného tímu, ktorú dostala v sobotu večer. Jeho odchodom sa uzatvára významná kapitola v histórii ´Azzurri´," uviedla FIGC vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Mancini sa ujal kormidla v máji 2018. V roku 2021 priviedol taliansku reprezentáciu k titulu na ME, prekvapujúco však s ňou nedokázal postúpiť na MS 2022, keď "azúroví" vypadli vo finále baráže po domácej prehre so Severným Macedónskom (0:1).



Talianov čakajú na jeseň kľúčové duely v kvalifikácii EURO 2024. Najprv sa 10. septembra stretnú so S. Macedónskom a 12. septembra narazia na Ukrajinu. Do kvalifikácie vstúpili prehrou 1:2 s Anglickom a víťazstvom 2:0 na Malte.