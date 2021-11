Mancini prvýkrát povolal Pobegu z FC Turín

Nominácia Talianska na zápasy kvalifikácie MS 2022 v Katare:



Brankári: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paríž St.Germain), Alex Meret (Neapol), Salvatore Sirigu (FC Janov).



Obrancovia: Francesco Acerbi (Lazio Rím), Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus Turín), Davide Calabria (AC Miláno), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Neapol), Emerson Palmieri (Lyon), Gianluca Mancini (AS Rím).



Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Bryan Cristante (AS Rím), Jorginho (FC Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Tommaso Pobega (FC Turín), Sandro Tonali (AC Miláno), Nicolo Zaniolo (AS Rím)



Útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (obaja Juventus), Ciro Immobile (Lazio Rím), Lorenzo Insigne (Neapol), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Rím 5. novembra (TASR) - Stredopoliar FC Turín Tommaso Pobega dostal premiérovo pozvánku do talianskej futbalovej reprezentácie. Po roku sa objavil v nominácii trénera Roberta Manciniho aj stredopoliar AC Miláno Sandro Tonali.Útočníci Ciro Immobile z Lazia a Andrea Belotti z FC Turín sa vracajú do tímu, v októbri absentovali pre zranenie. Talianov čaká 12. novembra rozhodujúci súboj C-skupiny v Ríme so Švajčiarskom, ktoré má na čele tabuľky rovnaký počet 14 bodov. O tri dni neskôr nastúpia v Belfaste proti Severnému Írsku.