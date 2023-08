Mancini údajne povedie reprezentáciu Saudskej Arábie

Rím 27. augusta (TASR) - Roberto Mancini sa údajne stane novým trénerom futbalovej reprezentácie Saudskej Arábie. Podľa talianskych médií už na novom pôsobisku podpísal štvorročný kontrakt s ročným platom 25 miliónov eur.



Taliansky kouč by mal na lavičke Saudskej Arábie nahradiť Hervea Renarda, ktorý sa po vlaňajších MS v Katare presunul k ženskému reprezentačnému tímu Francúzska. Mancini nedávno odstúpil z pozície trénera talianskeho tímu, na ktorej pôsobil od mája 2018. V roku 2021 priviedol "squadru azzurra" k titulu na ME, no nedokázal s ňou postúpiť na MS 2022. Jeho zverenci neuspeli vo finále baráže, keď prehrali so Severným Macedónskom 0:1.