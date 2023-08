Mancini verí, že dokáže so Saudskou Arábiou vyhrať Ázijský pohár

Rijád 28. augusta (TASR) - Taliansky futbalový tréner Roberto Mancini verí, že dokáže reprezentačný tím Saudskej Arábie doviesť k víťazstvám. Prisľúbil, že na prelome januára a februára nasledujúceho roku sa pokúsi s tímom vyhrať Ázijský pohár.



"Naším cieľom je pokúsiť sa vyhrať Ázijský pohár po 27 rokoch. Na prípravu máme štyri mesiace, dovtedy odohráme štyri prípravné zápasy. Vieme, že existuje veľa špičkových tímov ako Japonsko, Austrália či Kórejská republika. Som si však istý, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zvíťazili," citovala Manciniho agentúra AFP.



Saudská Arábia si dáva za cieľ zlepšiť imidž krajiny, na futbalovej scéne chce vybudovať konkurencieschopný národný tím. Saudi sa aktuálne nachádzajú na 54. mieste vo svetovom rebríčku, ďaleko za niektorými konkurentmi z Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC).



Saudský národný tím bol bez trénera od marca tohto roku, keď Herve Renard odišiel k francúzskemu ženskému reprezentačnému družstvu. Manciniho premiérovým zápasom na lavičke Saudskej Arábie bude prípravné stretnutie proti Kostarike, ktoré je na programe 8. septembra v Newcastli.



Mancini podpísal s tamojším zväzom štvorročný kontrakt. Podľa talianskych médií by mal na novom pôsobisku poberať ročný plat 25 miliónov eur. "Angažovanie potvrdzuje novú éru v saudskoarabskom národnom tíme a znamená nový míľnik v bohatej Manciniho kariére," uviedla v oficiálnom vyhlásení Saudskoarabská futbalová federácia (SAFF).



Taliansky kouč nedávno odstúpil z postu trénera národného tímu, na ktorom pôsobil od mája 2018. V roku 2021 priviedol "squadru azzurra" k titulu na ME, no nedokázal s ňou postúpiť na MS 2022. Jeho zverenci neuspeli vo finále baráže, keď prehrali so Severným Macedónskom 0:1.



"Som nesmierne poctený, že mi ponúkli post trénera saudskoarabskej reprezentácie. Som presvedčený, že toto je pre mňa skvelá príležitosť. Budem sa môcť zoznámiť s futbalom v novej krajine, navyše v Ázii, kde sa teší futbal stále väčšej popularite. Prítomnosť špičkových hráčov v saudskej Pro League naznačuje potenciál ďalšieho rastu národného tímu," vyhlásil Mancini bezprostredne po príchode.