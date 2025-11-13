< sekcia Šport
Mancini zamieril do Kataru, v Al-Sadd bude trénovať aj Firmina
Autor TASR
Dauha 13. novembra (TASR) - Taliansky futbalový tréner Roberto Mancini si našiel nového zamestnávateľa. Kormidelník majstrov Európy z roku 2021 podpísal zmluvu na dva a pol roka s tímom Al-Sadd. Katarský klub to oznámil na sociálnej sieti.
Obhajca titulu sa v priebežnej tabuľke katarskej ligy nachádza na 6. priečke, v deviatich zápasoch získal 14 bodov. Šesťdesiatročný Mancini bol naposledy trénerom národného tímu Saudskej Arábie, kde však minulý rok v októbri skončil. Predtým viedol taliansku reprezentáciu, v ktorou sa v roku 2021 radoval z triumfu na ME. Bývalý tréner Manchestru City či Interu Miláno bude v novej destinácii viesť napríklad aj bývalého útočníka Liverpoolu - Brazílčana Roberta Firmina. Informovala o tom agentúra DPA.
